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17.01.2017 21:45

В Невском районе Петербурга массовое плановое отключение тепла

Более полутора сотен жилых домов в Невском районе Петербурга отключены от отопления: это связано с плановыми работами по переключению на постоянную схему теплоснабжения.

Об отсутствиии тепла в своих батареях "Фонтанке" рассказали жители одного из домов на улице Кибальчича. Позвонивший читатель пояснил, что отопление исчезло примерно в 18.00 вторника. В дежурной службе 004 ему сообщили, что тепло вернется не раньше 22.00 среды, 19-го числа. Такой ответ жильцов не устроил, учитывая перспективу провести сутки в неотапливаемой квартире при минусовой тепературе за окном.

В пресс-службе районной администрации "Фонтанке" подтвердили факт отключения, уточнив, что, по состоянию на вечер 17 января, в ее зоне 161 жилое здание в Невском районе Санкт-Петербурга.

"Отключение связано с плановыми работами по переключению на постоянную схему теплоснабжения после реконструкции теплосети на бульваре Красных Зорь", – уточнила представитель администрации.

Планируется завершить работы до 02:00 ночи 18 января, – заверили в районе.
 


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