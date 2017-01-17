В Петербурге суд рассмотрит дело о мини-Майдане Павленского

В Петербурге суд принял к производству жалобу акциониста Петра Павленского на обвинительный приговор за акцию «Свобода». Первое заседание назначено на 18 января 2016 года.

Как следует из картотеки Дзержинского суда, в конце декабря зарегистрированы материалы с апелляционной жалобой Павленского на приговор мирового судьи Никитиной. Она признала его виновным в осквернении Мало-Конюшенного моста 23 февраля 2014 года посредством поджога покрышек. Еще Павленский бил палкой о металлический щит. Акция получила название «Свобода» и была посвящена киевскому Майдану. Павленский получил 1 год и 4 месяца ограничения свободы. Срок давности истек, но это нереабилитирующее основание. Акционист не считает себя виновным.

Как сообщала «Фонтанке» адвокат Светлана Ратникова, приговор она обжаловала еще в мае 2016-го. Наконец, материалы дошли до вышестоящей инстанции. В Дзержинском суде их рассмотрит судья Анжелика Морозова.

Первое заседание назначено на среду, 18 января. С большой степенью вероятности оно будет отложено. Павленский в бегах после обвинений столичной актрисы в сексуальном насилии, а Светлана Ратникова о процессе узнала от «Фонтанки».

«Первый раз слышу, что назначили к рассмотрению. У меня на завтра свои планы», – ответила удивленная адвокат на звонок.