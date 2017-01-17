Патриарх Кирилл из-за болезни не сможет служить на Крещение

В Крещенский сочельник и в праздник Крещения Господня (18 и 19 января соответственно) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не сможет участвовать в богослужениях, сообщил пресс-секретарь Святейшего Патриарха, священник Александр Волков. Причиной стало простудное заболевание.

Кроме того, перенесены все ранее запланированные встречи главы РПЦ.

Отметим, что 26 января в рамках Рождественских чтений он должен выступить перед депутатами Госдумы.