Семья экс-вице-губернатора Петербурга требует от банка “Пересвет” 47,6 млн рублей

Антонина Кичеджи, супруга бывшего вице-губернатора Петербурга Василия Кичеджи подала иск на 47,6 млн рублей к банку “Пересвет”. Информация об этом содержится на сайте арбитражного суда Москвы.

Как сообщил “Фонтанке” Василий Кичеджи, ныне ректор академии им. Штиглица, он никогда не скрывал, что они с женой являются крупными вкладчиками банка.

“Надеемся, что государство обратит внимание на этот банк и примет меры социально-экономического характера”, – сказал он.

Отметим, что банк «Пересвет» принадлежит Русской православной церкви (49,6%) и Торгово-промышленной палате России через «Экспоцентр» (24,3%).

Осенью 2016 года Центробанк ввел в «Пересвет» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. В конце декабря 2016 года стало известно, что крупнейшие кредиторы ( «Интер РАО» и «РусГидро») банка обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать санацию банка.

По данным журнала Forbes, в «Пересвете» также держала средства Алина Кабаева и боксер Александр Поветкин. Также “Пересветом” пользовались ряд структур Смольного, в том числе издатель правительственной газеты “Петербургский дневник”- ОАО “Петроцентр” и дирекция транспортного строительства.