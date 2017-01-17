Метрополитен закончил тестирование прозрачных дверей на станции «Приморской» в Петербурге

ГУП «Петербургский метрополитен» завершил тестирование дверей на перроне станции метро «Приморская». В ближайшее время предприятие огласит результаты.

Как сообщили в пресс-службе петербургской «подземки», в данный момент идет подведение результатов тестирования и систематизация данных. По итогам будет принято решение об использовании конструкций на станциях метро.

Прозрачные конструкции в конце перрона появились на «Приморской» в ноябре 2015 года. Эта зона была огорожена, тестирование проходило без пассажиров. Предполагается, что подобные двери должны предотвращать падение людей на пути. Разработчиком стала НПКФ «Техком», которую возглавляет бывший топ-менеджер «Петербургского метрополитена» Владимир Барышев. Ограждающие конструкции должны быть установлены на всех новых станциях, вопрос их использования на уже существующих станциях решается.