О чем горожане просили грифонов

Удачное замужество, карьера или петербургская прописка? «Фонтанка» изучила послания горожан к грифонам Банковского моста.

Взявшись за ремонт моста через канал Грибоедова, реставраторы вскрыли одну из самых главных петербургских кубышек. По меньшей мере с 1960-х годов туристы и горожане прониклись поверьем в магическую силу грифонов. В трещины скульптур посыпались монеты, мелкие вещи и, конечно, записки. «Фонтанка» подсмотрела, что просят у мифических существ горожане.

Крылатых львов, украшавших мост через канал Грибоедова, разобрали на части и сняли с насиженных постаментов впервые за 200 лет. Но найденные внутри скульптур записки и монеты не были сюрпризом. В 2008-м фигуры уже вскрывали. Тогда реставраторы обнаружили внутри целый клад.

Ритуалу не больше 20 лет, уверен историк Лев Лурье. «Никто ни в дореволюционное, ни в советское время ничего не опускал в грифонов, – говорит он. – Это местное творчество, придуманное молодыми людьми, ухаживающими за девушками Финансово-экономического института».

Всего за 8 лет подношения накопились снова. В КГИОП утверждают: компания «Наследие», восстанавливающая скульптуры, забрала в мастерские целый мешок записок от горожан и туристов. За ближайшие недели послания развернут и просушат. А после – из них сложится новейшая история Петербурга.

Лист в клетку попал внутрь статуи льва из тетрадки студентки. Не исключено — не раз проходившей мимо на пары ближайшего Университета экономики и финансов. Аккуратный, но скачущий почерк. На первом месте — работа, карьера и хороший заработок. После — замужество. За ним, после некоторых раздумий, а может, и без них, добавилась пара из петербургской прописки и благополучия.

В листочке из маленького блокнота — крик души, оттененный подчеркнутым материализмом. «Срочнейше нужен мужчина, который будет любить, содержать». Бумага покрылась каплями ржавчины, но, может быть, записке всего неделя или несколько месяцев.

От маленького обрезка бумаги веет легкой трагичностью. За одним предложением может крыться много историй — банальных, сложных и даже счастливых.

И снова женский старательный почерк. У автора и без бытовой магии наверняка в жизни было все хорошо. На красной салфетке застыли пожелания добра всему миру и близким.

Возраст этой бумаги можно установить почти точно. Листовке под заголовком «Помоги Новороссии» всего года два. Документ стреляет словами: «ополченцы и мирные граждане», «профашистская киевская хунта». Рядом — миниатюрное изображение Богоматери и откуда-то взявшийся старый чайник.

Помог ли кому-нибудь из горожан народный обряд, неизвестно. «Фонтанка» будет рада, если в редакцию обратятся авторы найденных писем. Одно несомненно — грифоны способны на превращения. Любая попавшая внутрь скульптур безделушка через пару месяцев превращается в артефакт.

Все собранные предметы и записи реставраторы передадут в Музей городской скульптуры. Именно он следит за сохранностью грифонов. Самые интересные письма, без личных данных, предстанут в качестве экспонатов, говорят в КГИОП. Комитет и сам не прочь выставить часть посланий в будущем реставрационном центре на территории Собственной дачи в Петергофе.

В музее городскую традицию считают одной из причин разрушения памятников. Бумага и мелкие вещи удерживают внутри скульптур влагу и забивают стоки. «Это свидетельство неуважения, нелюбви к городу и полного непонимания значения скульптуры, – говорит начальник отдела памятников Музея городской скульптуры Екатерина Шишкина. – Грифоны — это злые, гневливые существа, а не золотые рыбки. Они охраняют сокровища, а не дают богатства».

Банковский мост — не единственное место, где горожане составляют заказы на лучшее будущее. Против записок к Ксении Блаженной, которые верующие оставляют у ее часовни на Васильевском острове, не протестует даже церковь. «Это все-таки вид христианской молитвы, общения христианина со святым, а никак не автомат по исполнению желаний», – рассказывал в интервью настоятель храма протоиерей Виктор Московский.

Для верующих даже есть специальный сервис — доставка записок к часовне за небольшие пожертвования. Текст записки можно отправить по электронной почте — его распечатают и оставят у храма.

В итальянской Вероне — еще интереснее. Можно написать искреннее письмо Джульетте и добиться от мифа взаимности. Волонтеры – «секретари Джульетты» отвечают на каждое послание с обратным адресом. Пять лет назад совет города запретил прилеплять записки на стены дома, отождествляемого с шекспировской героиней. Теперь арка, ведущая во внутренний двор, исписана в несколько слоев маркерами.

В Иерусалиме поступают проще. Паломники и туристы ежедневно оставляют записки в Стене Плача тысячами. Те, что выпадают, просто сметают и по поверью — хоронят на Масличной горе.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»