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18.01.2017 12:17
1 Комментариев

О чем горожане просили грифонов

Удачное замужество, карьера или петербургская прописка? «Фонтанка» изучила послания горожан к грифонам Банковского моста.
О чем горожане просили грифонов
Северо-Западный банк Сбербанка России

Взявшись за ремонт моста через канал Грибоедова, реставраторы вскрыли одну из самых главных петербургских кубышек. По меньшей мере с 1960-х годов туристы и горожане прониклись поверьем в магическую силу грифонов. В трещины скульптур посыпались монеты, мелкие вещи и, конечно, записки. «Фонтанка» подсмотрела, что просят у мифических существ горожане.

Крылатых львов, украшавших мост через канал Грибоедова, разобрали на части и сняли с насиженных постаментов впервые за 200 лет. Но найденные внутри скульптур записки и монеты не были сюрпризом. В 2008-м фигуры уже вскрывали. Тогда реставраторы обнаружили внутри целый клад.

Ритуалу не больше 20 лет, уверен историк Лев Лурье. «Никто ни в дореволюционное, ни в советское время ничего не опускал в грифонов, – говорит он. – Это местное творчество, придуманное молодыми людьми, ухаживающими за девушками Финансово-экономического института».

Всего за 8 лет подношения накопились снова. В КГИОП утверждают: компания «Наследие», восстанавливающая скульптуры, забрала в мастерские целый мешок записок от горожан и туристов. За ближайшие недели послания развернут и просушат. А после – из них сложится новейшая история Петербурга.  

КГИОП

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Лист в клетку попал внутрь статуи льва из тетрадки студентки. Не исключено — не раз проходившей мимо на пары ближайшего Университета экономики и финансов. Аккуратный, но скачущий почерк. На первом месте — работа, карьера и хороший заработок. После — замужество. За ним, после некоторых раздумий, а может, и без них, добавилась пара из петербургской прописки и благополучия.

КГИОП

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В листочке из маленького блокнота — крик души, оттененный подчеркнутым материализмом. «Срочнейше нужен мужчина, который будет любить, содержать». Бумага покрылась каплями ржавчины, но, может быть, записке всего неделя или несколько месяцев.

КГИОП

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От маленького обрезка бумаги веет легкой трагичностью. За одним предложением может крыться много историй — банальных, сложных и даже счастливых.

КГИОП

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И снова женский старательный почерк. У автора и без бытовой магии наверняка в жизни было все хорошо. На красной салфетке застыли пожелания добра всему миру и близким.

О чем горожане просили грифонов

Возраст этой бумаги можно установить почти точно. Листовке под заголовком «Помоги Новороссии» всего года два. Документ стреляет словами: «ополченцы и мирные граждане», «профашистская киевская хунта». Рядом — миниатюрное изображение Богоматери и откуда-то взявшийся старый чайник.

Помог ли кому-нибудь из горожан народный обряд, неизвестно. «Фонтанка» будет рада, если в редакцию обратятся авторы найденных писем. Одно несомненно — грифоны способны на превращения. Любая попавшая внутрь скульптур безделушка через пару месяцев превращается в артефакт.

Все собранные предметы и записи реставраторы передадут в Музей городской скульптуры. Именно он следит за сохранностью грифонов. Самые интересные письма, без личных данных, предстанут в качестве экспонатов, говорят в КГИОП. Комитет и сам не прочь выставить часть посланий в будущем реставрационном центре на территории Собственной дачи в Петергофе.

В музее городскую традицию считают одной из причин разрушения памятников. Бумага и мелкие вещи удерживают внутри скульптур влагу и забивают стоки. «Это свидетельство неуважения, нелюбви к городу и полного непонимания значения скульптуры, – говорит начальник отдела памятников Музея городской скульптуры Екатерина Шишкина. – Грифоны — это злые, гневливые существа, а не золотые рыбки. Они охраняют сокровища, а не дают богатства».

Банковский мост — не единственное место, где горожане составляют заказы на лучшее будущее. Против записок к Ксении Блаженной, которые верующие оставляют у ее часовни на Васильевском острове, не протестует даже церковь. «Это все-таки вид христианской молитвы, общения христианина со святым, а никак не автомат по исполнению желаний», – рассказывал в интервью настоятель храма протоиерей Виктор Московский.

Для верующих даже есть специальный сервис — доставка записок к часовне за небольшие пожертвования. Текст записки можно отправить по электронной почте — его распечатают и оставят у храма.

В итальянской Вероне — еще интереснее. Можно написать искреннее письмо Джульетте и добиться от мифа взаимности. Волонтеры – «секретари Джульетты» отвечают на каждое послание с обратным адресом. Пять лет назад совет города запретил прилеплять записки на стены дома, отождествляемого с шекспировской героиней. Теперь арка, ведущая во внутренний двор, исписана в несколько слоев маркерами.

В Иерусалиме поступают проще. Паломники и туристы ежедневно оставляют записки в Стене Плача тысячами. Те, что выпадают, просто сметают и по поверью — хоронят на Масличной горе.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
AP-SPb
18 января 2017 г. 15:02
А у статуи Джульетты, стоящей во дворе якобы ее дома надо потереть сиську чтобы в личной жизни было все хорошо. Старательные туристы протирают бедную сиську до дыр в буквальном смысле слова за несколько лет и статую меняют — на Экспо-2015 в павильоне Венето была как раз выставлена предыдущая, с протертой дырой :))) Кстати, во дворике к этой статуе еще и не так просто пробиться — там китайцев больше чем у нас народа в метро в часы пик :)))
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