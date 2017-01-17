Дацик удален со своего суда

Вячеслав Дацик удален из зала Петроградского суда в Петербурге, где ему продлевают арест, а его матери вызвана скорая.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Федорков, вечером 17 января судья Светлана Тельнова рассматривает ходатайство СК о продлении Дацику стражи до 18 марта по обвинению в налете на бордель и гостиницу.

«Сначала претензии были предъявлены матери моего подзащитного. Она хотела вступить в дело общественным защитником», – уточнил Федорков. Женщина позволила себе реплики в качестве слушателя, за что была удалена. Потом пришел черед и Дацика. Судья Тельнова приказала вывести его из зала и держать в конвойном помещении, пока не придет время выступить. Тогда его вернут в зал.

Процесс продолжился без Дацика.