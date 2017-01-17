Мэру польского Перемышля запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила на пять лет въезд в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме, сообщила представитель ведомства Елена Гитлянская.

"Да, запретили (въезд на Украину. – Ред.) на пять лет. Его действия вредили Украине", — заявила Гитлянская РИА Новости. Вместе с тем она не уточнила, какие именно действия мэра вредят Украине.

Ранее мэр Перемышля Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов.

Вместе с тем пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники не пустили Хому на Украину на пропускном пункте Шегени – Медика.