Навальный ответил на упрёки дизайнера Лебедева

Оппозиционер Алексей Навальный ответил на пост дизайнера Артемия Лебедева, в котором тот назвал обращения Фонда борьбы с коррупцией в ФАС по поводу госконтрактов студии доносами. В своем блоге он призвал Лебедева раскрыть информацию о госконтрактах, заключенных с его студией.

Навальный предложил дизайнеру заполнить таблицу со всеми госконтрактами компании: указать ссылку на договор и его цену.

Ранее 17 января Лебедев назвал оппозиционера мелкопоместным чиновником, который «начинает строчить доносы и использовать админресурс» после критики в свой адрес. По его словам, Навальный начал жаловаться на его студию в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) после поста в «Живом Журнале» под заголовком «Заставили быть старостой».

В записи Лебедев раскритиковал политика, заявившего о президентских амбициях, и сравнил его с рулоном туалетной бумаги. После этого принадлежащий политику Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил антимонопольной службе о нарушениях при заключении контрактов с администрацией Петербурга и города Сатка Челябинской области.

В ответ на это дизайнер предложил оппозиционеру «не мелочиться» и изучить на сайте все 3274 работы, которые студия выполнила за последний 21 год, включая логотипы «Яндекса», дизайн для Московского метрополитена и Парка Горького, сайт Госдумы и Центрального банка, а также фирменные стили для десятка городов. Лебедев заявил, что ему нечего бояться.