“ВКонтакте” заблокировали группу в защиту Исаакиевского собора

Читатели «Фонтанки» сообщают о блокировке в соцсети группы в поддержку Исаакиевского собора в качестве музея.

«Сообщество было заблокировано за резкую смену тематики его администраторами», – сказано в сообщении администрации «ВКонтакте». По данным «Фонтанки», ранее группа численностью 3 тысячи человек была посвящена борьбе с законом имени Димы Яковлева, а после того, как была объявлена кампания против переезда музея Исаакиевский собор, группу переименовали.

«Администраторы петербургского паблика против "закона Димы Яковлева" поддержали общественную кампанию против передачи Исаакиевского собора в РПЦ. Появилась идея использовать большую группу совместно. До этого 4 года группа не обновлялась. Группу обновили и переименовали в "Защитим Исаакиевский собор". Однако администрация "ВКонтакте" посчитала, что группа резко сменила тематику, и сегодня днём группа была заблокирована. В итоге мы создали "с нуля" новую группу "Защитим Исаакиевский собор", куда и приглашаем петербуржцев, которые против передачи Исаакия в управление РПЦ», – сообщил «Фонтанке» один из администраторов паблика, активист Вадим Суходольский.

Напомним, что 30 декабря 2016 года в КИО издали распоряжение о переезде музея Исаакиевский собор из храма в течение двух лет и передаче в пользование на 49 лет здания РПЦ. Губернатор Георгий Полтавченко, комментируя журналистам такое решение, заявил, что «вопрос решен», ранее градоначальник отказал епархии в запросе на пользование собором.