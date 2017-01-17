Среди роскоши — да не в богатстве

«Фонтанка» сравнила зарплаты в петербургских музеях и пришла к выводу, что Исаакиевский собор был самым доходным местом работы для музейщиков.

Обсуждение финансовой составляющей передачи Исаакиевского собора РПЦ подняло тему доходов, которые могут приносить учреждения культуры. Так, Исаакиевский собор оказался самым успешным музеем из функционирующих в Петербурге, и это отражается на заработной плате сотрудников, которых в нем насчитывается около 400.

По официальным данным, средняя зарплата сотрудников музея «Исаакиевский собор» составляет 72 605 рублей. Понятно, что это «средняя температура по больнице». Но среди государственных музеев нашего города эта цифра — самая высокая.

Как и в ряде других музеев, которые принимают у себя в больших количествах иностранных туристов, в «Исаакиевском» прослеживается сезонность. Один из сотрудников рассказал «Фонтанке», что летом зарабатывает больше, а зимой меньше — потому что летом рабочий день достигает 12 часов — с вечерними экскурсиями. В среднем у гида выходит 38 тысяч в месяц. При этом не стоит забывать, что экскурсоводы — по определению люди высокообразованные, постоянно расширяющие круг своих знаний о том, что происходит в городе и музее, и способные ответить на любой из каверзных вопросов туристов, к тому же на нескольких языках. В силу этого их рабочее время не ограничивается непосредственными часами ведения экскурсий.

Что касается директора музея Николая Бурова — в декларации за 2015 год у него указана сумма в 6,7 миллиона рублей за год. Однако далеко не все эти деньги — зарплата директора музея (эта сумма определяется Комитетом по культуре): будучи народным артистом России, он участвует в съемках и концертах.

«Один мой концерт за границей стоит четыре тысячи евро», – намекнул Николай Буров.

Действительно ли это много для человека, который должен постоянно находиться в контексте, поддерживая контакты с другими музеями, бывая на международных событиях и постоянно продолжая свое обучение, – поможет понять зарубежная практика.

По данным портала по поиску работы Oikotie, средняя зарплата директора музея в Финляндии — более 4 тысяч евро в месяц (то есть более трех миллионов рублей в год). Директор крупного музея вроде Киасмы получает больше директора маленького музея в провинции. Но стоит помнить, что масштаб и посещаемость любого музея в Финляндии меньше основных петербургских. При этом если говорить о рядовых сотрудниках, то, по данным Союза музеев Финляндии, музейные эксперты со степенью магистра получают в среднем 2973 евро, а технические работники без специального образования — 2525 евро. Эти данные — средние по государственным, частным и муниципальным музеям страны, при условии, что работа в государственных музеях — самая высокооплачиваемая.

Возвращаясь к «Исаакиевскому собору» в целом, в 2015 году музей заработал 805 899 992 рубля (без учета субсидий) оказанием платных услуг, превысив план более чем на 100 миллионов. И потратил меньше запланированного на 92 миллиона — то есть 554 165 772 рубля.

Сравним теперь эти показатели с другими петербургскими музеями.

Среди ближайших конкурентов Исаакиевского по зарплате — ГМЗ «Петергоф» (более 1800 сотрудников) и Эрмитаж (около 2500 человек по данным на конец 2015 года).

В городе фонтанов в среднем сотрудники, по официальным данным, зарабатывают по 51 729 рублей, в Эрмитаже чуть меньше, 51 380. Как рассказал «Фонтанке» бывший сотрудник «Петергофа», постоянные сотрудники получают премии в конце сезона, в то время как в обычное время заработная плата — ниже вышеозначенной.

Что касается директора ГМЗ Елены Кальницкой — в декларации доходов за 2015 год она указала сумму в 4,8 миллиона рублей. В целом ее учреждение заработало 1 469 214 183 без учета субсидий (что превышает план на 458 миллионов), а потратило 2 117 880 503 (что меньше плана на 1 851 390 рублей). Разницу компенсируют субсидии.

Среди самых бедных сотрудников музеев — работники Музея городской скульптуры (174 сотрудника), их заявленная средняя заработная плата — 20 681 рубль. В музее уверяют, что эта цифра в самом деле соответствует действительности. Директор музея Владимир Тимофеев задекларировал в 2015 году доход в 1,8 миллиона рублей. Сам музей существует в основном за счет субсидий: оказанием платных услуг он заработал только 14 169 000 рублей. А потрачено было 92 673 112 (и то, музей сэкономил около 35 миллионов на оплате услуг по содержанию имущества).

Еще печальнее дела обстоят в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств – средняя зарплата там составляет 14 476 рублей (144 сотрудника) и Центральном музее железнодорожного транспорта — 61 сотрудник получает там в среднем 15 тысяч рублей.

Таким образом, добраться до прибылей и зарплат Исаакиевского собора никто из государственных музеев пока не смог. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко уже заявил, что столько рабочих мест, сколько сотрудников высвобождается в Исаакиевском соборе, в сфере культуры предоставить не получится.

"Фонтанка.ру"