«Фонтанка» за 60 секунд – 17 января

Ольга Казанская покидает пост вице-губернатора Петербурга, а бард Александр Городницкий больше не хочет быть вице-президентом ПЕН-центра. Эти и другие истории о принципах – в самой быстрой версии «Фонтанки».

Ольга Казанская, курирующая социальный блок, уходит из Смольного. О ней говорят как о жестком, но справедливом человеке. У такого человека обязательно появляются недоброжелатели.

Широко разрекламированные перед Новым годом проездные билеты нового образца оказались тем еще подарочком. Хотели как лучше, а получилось – что получилось.

В студии [Фонтанки.Офис] транспортный блогер и представитель ГКУ «Организатор перевозок» выясняли, что случилось с проездными и можно ли это исправить.

«Красный Бор» напомнил о себе отвратительным запахом. Даже холода не спасают. Чиновники считают, что кто-то злонамеренно откупорил контейнеры для хранения одоранта СПМ (смесь природных меркаптанов) – специального вонючего маркера природного газа, у которого своего запаха нет.

Комиссия из чиновников и депутатов всмотрелась в поправки инвесторов и горожан к Правилам землепользования и застройки. И увидела бездну.

А Дональд Трамп примеряет на себя роль Рейгана. Именно этим, по мнению политолога Григория Голосова, объясняются его пассы в сторону России. Выяснили, чем нам это грозит.

Бард и поэт Александр Городницкий объяснил, почему он больше не вице-президент ПЕН-центра и кому выгодна склока в благородном сообществе писателей.

Дубай им к лицу. Футбольный клуб «Зенит» разгромил команду из Омана «Сохар» со счетом 14:1 на сборах в Дубае.

Адресная инвестиционная программа Смольного по итогам 2016 года исполнена на 90,9% – чиновники опять не сумели потратить все предложенные им бюджетные деньги на благо города. Это значит, что пока одни забивают в Дубае, другие просто забивают. Но мы ни на кого не показываем пальцем.

«Фонтанка» стала лидером по цитируемости среди СМИ Петербурга по итогам 2016 года. Прочитал? Теперь поделись с другом.