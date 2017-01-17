Дадин обжаловал перевод в алтайскую колонию

Осужденный за нарушение порядка проведения митингов Ильдар Дадин обжаловал в суде свой перевод из карельской в алтайскую колонию, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

"В суд поступила жалоба от Ильдара Дадина на действия ФСИН, в которой он просит признать незаконным свой перевод в алтайскую колонию №5", — сказала представитель суда.

В колонию в Алтайском крае Дадина перевели из карельского исправительного учреждения после жалоб на пытки, которые по результатам нескольких проверок не подтвердились, напоминает РИА Новости.

Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.