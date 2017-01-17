Смольный отложил согласование застройки 75 га в Ленсоветовском

Комиссия по землепользованию и застройке 17 января перенесла на неопределенный срок рассмотрение предложений компаний «Стройагробалт» и «Юнитис». Вопросы вызвало обеспечение новых домов социальной инфраструктурой, рассказал «Фонтанке» глава центра экспертиз «Эком» Александр Карпов.

По словам Александра Карпова, компании «Стройагробалт» и «Юнитис» подали заявки на разрешение застроить жильем 75 га на Московском шоссе, рядом с поселком Ленсоветовское. Новый район рассчитан на проживание 21 тысячи человек.

Вопрос о гарантиях и объемах строительства социальной инфраструктуры задала депутат ЗакСа Оксана Дмитриева. Члены комиссии согласились с претензиями, рассказал Александр Карпов. Вопрос отложили, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

В декабре 2016 года в Пушкинском районе прошли публичные слушания о предоставлении компаниям условно разрешенного вида использования участков. Горожане выступили против проекта. Население нового района превысит число жителей в самом Ленсоветовском, указали на слушаниях. При этом пробки на Московском шоссе скапливаются уже сейчас, а расширение дороги не планируется. По данным базы СПАРК, «Стройагробалт» принадлежит АО «Ассоциация «Управление». Фирму «Юнитис» контролирует Давид Трактовенко, совладелец компании «Балтрос». Этот девелопер возвел под Пушкином район Славянка на 40 тысяч жителей.