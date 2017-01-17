Пресса назвала дату выхода Samsung Galaxy S8

Компания Samsung собирается 15 апреля выпустить в продажу свой флагманский смартфон Galaxy S8.

Об этом сообщает International Business Times со ссылкой на южнокорейские СМИ. При этом презентация новинки состоится не в рамках Mobile World Congress в Барселоне, как предполагалось ранее, а 29 марта.

Девайс будет представлен в двух вариантах – с диагональю 5,7 и 6,2 дюйма. Ожидается, что обе модели Galaxy S8 получат изогнутые экраны, распознающие силу нажатия. Инсайдеры также полагают, что новая цена устройства составит €849.