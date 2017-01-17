На въезде в «Кресты» в аварию попал автозак

В Петербурге иномарка врезалась в автозак, в котором арестантов везли в следственный изолятор №1.

Пользователи соцсетей разместили фотографию аварии на Арсенальной набережной у северных ворот следственного изолятора «Кресты». Как видно на снимке, иномарка по касательной задела въезжающий в заведение автозак.

Во ФСИН «Фонтанке» подтвердили факт ДТП, отметив, что водители разошлись полюбовно без вызова УГИБДД. В момент аварии в грузовике находилось 12 арестантов. На данный момент они уже находятся в следственном изоляторе.