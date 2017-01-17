Bank of America: Инфляция в РФ к концу года снизится до 3,9%

Инфляция в России достигнет уровня 3,9% по итогам 2017 года, отмечает главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский в отчете «Россия: старт с низкой базы».

«При отсутствии новых негативных шоков амбициозный целевой показатель инфляции Банка России в 4%, вероятно, будет достигнут в сентябре -октябре», — говорится в отчете. К концу 2017 года инфляция составит 3,9%, в то время как средний показатель инфляции составит 4,5%.

Замедление инфляции до уровня ниже целевого показателя в 4% до конца 2017 года повлечет за собой снижение ЦБ ключевой ставки на 200 базисных процентных пунктов в этом году, подчеркивает Осаковский. По его мнению, также существует возможность для внезапного сокращения ключевой ставки на 50 базисных процентных пунктов на следующем заседании совета директоров Банка России 3 февраля.