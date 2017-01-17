ЛНР: Пьяный боец ВСУ убил семерых сослуживцев

Военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения расстрелял 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр».

По его словам, инцидент произошел из-за того, что боец ВСУ не выдержал бездушного отношения и постоянных поборов со стороны командования. «После случившегося из генерального штаба министерства обороны Украины в расположение бригады в районе города Артемовск прибыла комиссия во главе с генерал-полковником Дубляном с целью проведения проверки, установления обстоятельств, причин и следствий данного преступления», — сказал Марочко.

Марочко уточнил, что факт расстрела установлен представителями ЛНР, не уточнив, каким именно образом.