«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана

Футбольный клуб «Зенит» разгромил команду из Омана «Сохар» со счетом 14:1 на сборах в Дубае. Сине-бело-голубые вышли на игру в следующем составе: Егор Бабурин, Сергей Зуйков, Луиш Нету (капитан команды), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич.

Во втором тайме на замену вышли Доменико Кришито (капитан), Эрнани, Данни, Даниил Лесовой и Александр Кокорин. В воротах у соперников появился Михаил Кержаков. На 62-й минуте произошла замена голкиперов: Егор Бабурин и Михаил Кержаков поменялись воротами и командами.

Авторами голов стали: Цаллагов (9 минута), Джорджевич (11, 31, 37), Могилевец (15), Мак (28, 68), Мусаев (34), Зуйков (44, 72), Кокорин (55, 58, 66) и Данни (80).

Это вторая победа «Зенита» подряд на этих сборах. В первой, напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 5:2 китайский клуб «Чанчунь Ятай». Следующим соперником петербуржцев станет венгерская команда «Видеотон». Матч пройдет 18 января, начало в 16:00 по московскому времени.