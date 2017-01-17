Доходный дом в стиле модерн горел на Профессора Попова

Жителей особняка на улице Профессора Попова в Петербурге эвакуировали из-за пожара. Проезд по ней затруднен.

На улице Профессора Попова в доме №12 горела квартира на первом этаже. Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 17:33. Уже в 17:41 пожарные были на месте происшествия. По данным спасателей, горела кухня квартиры. Из квартир, расположенных выше, эвакуировали пять человек.

В 17:57 пожар локализовали. Погибших и пострадавших нет. Однако из-за пожарной техники, припаркованной на улице, движение по ней затруднено.