Смольный отклонил все поправки девелоперов в Правила землепользования

Комиссия по землепользованию и застройке 17 января отклонила все предложения инвесторов и горожан по изменению Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом «Фонтанке» рассказал глава центра экспертиз «Эком» Александр Карпов.

По словам Александра Карпова, комиссия отказалась пересматривать решения, принятые менее года назад. Действующие правила были утверждены в июне 2016 года. В частности, на этом основании комиссия отказала Агрофизическому институту в строительстве жилья в сквере на Гражданском проспекте, 14. Против застройки активно протестуют местные жители.

Кроме того, все частные вопросы решено рассмотреть после проведения публичных слушаний документа. Они пройдут в районах города в марте -апреле этого года, пояснил Александр Карпов.

Информацию об отклонении всех заявок подтвердили в комитете по градостроительству и архитектуре. Причинами отказа стали несоответствие заявок Генеральному плану, недостаточное обоснование изменений или то, что частично заявка уже учтена в поправках к правилам, пояснили в пресс-службе комитета.

Заявки на корректировку ПЗЗ в ноябре – декабре 2016 года подали крупные девелоперы города – «Плаза Лотос групп», «Адамант», «Главстрой-СПб», «Дальпитерстрой», а также депутат ЗакСа Сергей Никешин. Среди их предложений — построить небоскреб на Портовой улице и гостиницы на месте офисов ФСБ.

Компании, как и любой житель города, смогут подать заявки повторно во время публичных слушаний документа.