Мэй выбрала "жёсткий" Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила свой план на предстоящие переговоры с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально "жесткого" Brexit.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. Британское правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры с ЕС продлятся, как ожидается, от полутора до двух лет.

Главной новостью стало подтверждение Мэй, что Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда.

"То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка — это не выход из ЕС", — сказала Мэй.

"Я не хочу быть связанной элементами Таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений", — отметила премьер.

Такой вариант Brexit в СМИ назывался "жестким" или "чистым", сообщает РИА Новости. Мэй сегодня подчеркнула, что рассчитывает на заключение новых соглашений с ЕС.

"Я открыта идее заключения новых договоренностей в таможенной сфере", — отметила премьер.

"Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле", — подчеркнула премьер.