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19.01.2017 12:00

Чем капитан Волошин лучше ареста

Через 8 месяцев после ареста известного в России эксперта по морской нефти, Андрея Волошина, его компаньоны решили огласить свое мнение на сложившуюся ситуацию. «Фонтанка» предоставила им такую возможность на правах рекламы и главное без купюр.
Чем капитан Волошин лучше ареста
Андрей Волошин

В свете ужесточения санкций против России и прогноза российского внешнеполитического ведомства, что жить в условиях санкций придется еще продолжительное время, особую актуальность приобретает использование отечественной экспертизы в ведущих отраслях промышленности. Одной из них является морская индустрия.

В последнее время, в связи с возбуждением уголовного дела против капитана Андрея Волошина, в сети появилось много публикаций, дискредитирующих его деятельность в глазах общественности. Скорость распространения материалов и их рассылки участникам индустрии на иностранных языках, указывают на зарубежные экспертные компании, заинтересованные в оккупации российского рынка морской экспертизы.

К сожалению, сильный человек, имеющий свои принципы, всегда будет иметь врагов. Поскольку Волошин никогда не являлся одной из медиа-персон и не гнался за популярностью, широкому кругу людей далеко не все известно о его жизненном пути. Давайте исправим это. Изучим, что сделал этот человек и почему произошедшее не должно оставаться без внимания.

Многолетние усилия Андрея Волошина по созданию унифицированных критериев, как одного из инструментов управления морскими рисками для внесения прозрачности и повышение уровня безопасности при перегрузке и транспортировке углеводородов, а также активные действия по продвижению международных стандартов морской безопасности в России, встретили активное противодействие со стороны западных нефтегазовых компаний.

Стратегическая задача России по освоению и добыче нефти и газа на арктическом шельфе, вовлечения в проекты крупнейших иностранных нефтегазовых компаний,  подчёркивают необходимость привлечения и консолидации не только финансовых, но экспертных ресурсов. А также минимизации связанных с ее выполнением рисков и методов управления ими. Это позволит России закрепить свое мировое лидерство по обеспечению бережного освоения континентального шельфа Арктики и  стандарты экологической безопасности.

Капитан в третьем поколении, Андрей Волошин – один из тех людей, которыми движет не только жажда самореализации и достижения личных целей, но и патриотическое желание привносить свой вклад в общее дело по развитию страны. Анализируя сложившуюся ситуацию, можно смело предположить, что устранение его и созданных им компаний, может повлечь устранение российской экспертизы из международного морского сегмента.

Ещё будучи студентом мореходного училища ММФ им. лейтенанта Шмидта и Одесской морской инженерной академии, он строил самые смелые планы для своей карьеры. В течение 25 лет морской службы, в том числе 12 лет в должности капитана, Андрей Волошин работал на самых различных типах судов. Накапливал профессионализм, послуживший фундаментом в сфере управления морскими рисками при транспортировке углеводородов.

За период многолетней работы инспектором и руководителем иностранных проектов, и в должности руководителя нескольких проектов международного масштаба по  перегрузке и транспортировке сжиженного газа и аммиака в США, Китай, Индию, а также по странам СНГ, Андрей Волошин становится признанным специалистом на международном уровне. Настоящим профессионалом своего дела.

Известный всему танкерному флоту Андрей Волошин, провёл более 500 инспекций нефтеналивных танкеров и газовозов. Разработал и внедрил систему оценки морских рисков в нескольких российских компаниях. Он помогал разрабатывать стандарты танкерной безопасности для ведущих российских нефтяных компаний. Много лет Волошин представлял интересы российских нефтяных компаний в основных комитетах Международного Морского Форума Нефтяных Компаний (OCIMF). Активно участвовал  в рабочих группах по разработке руководства для работы морских терминалов в ледовых условиях и «ледовом комитете» OCIMF, сотрудничающим с IMO (международной морской организацией) в пересмотре «Полярного Кодекса» (Polarcode).

Он организовывал и проводил многочисленные обучающие семинары для персонала нефтяных терминалов в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске и ежегодные международные семинары по морской безопасности для операторов танкерного флота в разных странах.

Определение профессионализма, как особого свойства человека систематическое умение эффективно и надёжно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях, талант, способность вкладывать душу в то, что ты делаешь здесь и сейчас – все это точно описывает деятельность капитана Волошина.

Созданная им компания «TVS» (Танкер Веттинг Сервис) внесла неоценимый вклад в в повышение имиджа и развитие сферы морской безопасности в России. Внедрённая им система веттинга для нефтяных танкеров, газовозов и химовозов достигла уровня мировых стандартов.

Во многом в успехе карьеры Андрея Волошина важную роль сыграли личные качества, которые задавали способ подхода к выполнению поставленных задач. Волошин всегда заряжал своих коллег энергией и задавал четкий вектор развития. Он всегда знал, в какую сторону дело должно двигаться. Многие люди шли за ним. Способность и любовь к инновациям сделали Волошина инициативным человеком, который всегда хотел добиться лучших результатов и видел, над чем стоит работать. Там, где он находился, работа никогда не стояла на месте, и происходили  положительные изменения.

Многозадачность в работе и применение широкого спектра глубоких практических знаний всегда помогали ему находить творческие подходы к решению проблем и стоящих перед ним задач. Способствовали внесению инновационных методов в бизнес-проекты, что, в свою очередь, привело к изменениям устоявшихся стандартов в системах управления безопасностью на российских судах и морских терминалах.

 

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