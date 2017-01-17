Газовый след «Красного Бора»

Еще
19:06 17.01.2017
Новость часа
18:33
«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана
Пришлите свою новость!
19:03
На въезде в «Кресты» в аварию попал автозак
18:58
Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению
18:54
Брошенную судоверфь на Петровской косе снесут под жилье
18:47
Bank of America: Инфляция в РФ к концу года снизится до 3,9%
18:41
ЛНР: Пьяный боец ВСУ убил семерых сослуживцев
18:33
«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана
18:32
В Финляндии серийный убийца сбежал после оглашения приговора
18:24
Доходный дом в стиле модерн горел на Профессора Попова
18:17
Смольный отклонил все поправки девелоперов в Правила землепользования
18:11
Мэй выбрала "жёсткий" Brexit
18:05
На рынке аренды квартир Петербурга подросли цены
17:55
ВС принял сторону IKEA в споре с бизнесменом Пономаревым
17:50
В Строгановском дворце покажут историю нумизматики
17:47
Суд перенес рассмотрение дела по штрафу для Google
17:42
В ДНР ответили Авакову: Будут новые котлы
17:38
Миллер и Додон поговорили о газе
17:29
Финны хотят открыть в Петербурге производство уборочной техники
17:21
Виллаш-Боашу вновь не нравится лимит. Теперь уже китайский
17:10
Дети незрячих гидов проекта «Мир на ощупь» запустили флешмоб о своих родителях
17:09
Захарова прокомментировала новый иск Украины в Международный суд ООН
17:00
Додон: Молдавия хочет статуса наблюдателя в ЕврАзЭС
16:52
Аваков посоветовал украинским пограничникам готовиться к захвату границы с Россией
16:45
Купель у "Весёлого Роджера" в Кобоне готова к крещенским купаниям
16:42
На Пулковском шоссе поймали водителя с полуметровым мачете
16:38
Путин: Наши девушки с пониженной социальной ответственностью - лучшие
16:24
Дацюк выбран одним из капитанов на матче Звезд КХЛ
16:22
«Россия» пересчитала пассажиров в Пулково
16:19
Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке
16:16
На Ильюшина мужчина разбился насмерть
16:11
После жалобы актера Teaтра.doc на Павленского полиция возбудила уголовное дело
16:11
Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации
16:02
В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына
15:58
Мнение: У покупателя появились средства на качественное жилье
15:52
Генпрокуратура занялась самолётами "Почты России"
15:50
ГУ МВД: У напавшего на медиков скорой после ДТП изъяли нож
15:46
Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину
15:39
В Ломоносове в двух десятках домов отключено отопление из-за аварии
15:37
У станции метро «Парк Победы» умер мужчина
15:35
На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга
15:34
В Финляндии неизвестный обстрелял центр для беженцев
15:30
На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости
15:29
«Фонтанка» - самое цитируемое СМИ Петербурга в 2016 году
15:22
Из-за тумана в Калининграде отменены рейсы в Петербург
15:22
МИД Украины возмущён заявлением Ле Пен о признании Крыма российским
15:14
Медведев пообещал на поддержку экономики 107 миллиардов рублей
15:00
Путин встретился с Додоном
14:56
РПЦ разработала список несовместимых со священством профессий
14:52
Китайцы пообещали до конца года представить суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс
14:46
Петербуржец вспомнил, как 25 лет назад в Выборге убил женщину
14:43
В Солнечном у ж/д станции построят гостиницу
14:38
На Украине считают потери из-за запрета российского транзита
14:34
Успеть за 90 минут: Плюсы и минусы новых проездных билетов
14:28
На Крещение в Петербурге будет ветрено
14:24
Ольга Казанская уходит с поста вице-губернатора Петербурга
14:17
Россия и Кирибати заняли 39 место в рейтинге стран с безвизовым режимом
14:10
В Дагестане ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским
14:06
В Петербурге судят мужчину, уронившего беременную с балкона
14:02
BMW возобновит поставки в Россию всех моделей
13:58
Смольный не смог потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестпрограммы
13:42
ЕСПЧ обязал Россию выплатить $90 тыс. компенсации по «закону Димы Яковлева»
13:38
Утопившему машину с девушкой петербуржцу ограничили свободу
13:34
Российский фонд прямых инвестиций откроет офис в Нью-Йорке
13:28
Из магазина на Авиаконструкторов конфисковали почти 300 л сомнительного спиртного
13:22
В Купчино нашли полторы сотни поддельных шуб
13:14
В Белоруссии задержали крупную партию «Боярышника» с метанолом
13:12
Александр Городницкий: Кто следующий на выход из ПЕН-центра
13:08
Александр Городницкий покидает пост вице-президента ПЕН-центра
13:04
Лавров назвал заявления о российской киберугрозе «враньем и туфтой»
12:58
Дадин заявил о желании обратно перевестись из алтайской колонии в Карелию
12:50
Жители Омска засняли метеорит в небе над городом
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
17.01.2017 18:00
0 Комментариев

Газовый след «Красного Бора»

В токсичной атаке Петербурга заподозрен скандальный полигон. От «Красного Бора» пахнет и днем 17 января. Росприроднадзор отобрал пробы, а Смольный винит газовщиков.
Газовый след «Красного Бора»
Евгений Степанов/Интерпресс

Газовое облако накрыло юг Петербурга и окрестности утром 16 января. Через сутки комитет природопользования Смольного приписал утечку структуре "Газпрома". Росприроднадзор выехал на полигон «Красный Бор» с лабораторией, но и дилетантского носа хватило, чтобы учуять сигнал угрозы газового взрыва. Экологи хотят найти откопанные емкости с одорантом. Их бы с радостью принял любой пункт приема металлолома.

О связке удушливого запаха газа в Колпино и полигона ядовитых отходов «Красный Бор» первыми «Фонтанке» сообщили общественники. По их мнению, там откупорили контейнеры для хранения одоранта СПМ (смесь природных меркаптанов) с последующей резкой на металл.

Меркаптаны пахнут. Их добавляют в неощутимый бытовой газ в качестве сигнального вещества. Благодаря СПМ фиксируются утечки.

Утром 17 января на информацию «Фонтанки» категорично отреагировал комитет природопользования Петербурга, в чьем ведении находится полигон.

«Красный Бор» не был источником запаха газа, – говорится в заявлении. – Источником выброса одоранта могли стать технологические нарушения при работах по одоризации газа на участке сетей газораспределения в районе поселка Тельмана. Сложившейся ситуацией вновь воспользовались псевдоэкологи, которые распространили в средствах массовой информации непроверенные версии о том, что источником запаха газа стал полигон. По их обращению на предприятие выезжали правоохранительные и надзорные органы».

Этим пресс-релизом комитет поставил себя в неловкое положение. Во-первых, газовщики молчать не стали. На вопрос «Фонтанки» компания «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» (ей принадлежит газораспределительная станция «Никольское» в районе Тельмана) ответила:

«Когда планируется одоризация, мы предупреждаем МЧС и власти, так как хотя бы минимальная утечка газа очень вероятна. 16 января никакой одоризации не проводилось. Вчера в 12.40, 13.30 и 14.30 к нам приезжала аварийная служба компании «Газпром газораспределение». Случаев неисправности техники не было зафиксировано. В 14.00 также приехал глава Никольского Станислав Шикалов. Он тоже убедился, что все в порядке».

Еще один удар комитет Смольного пропустил от Северо-Западного Росприроднадзора. Его сотрудники выдвинулись на полигон по заявке тех самых «псевдоэкологов» и с пустыми руками не уехали.

«У технологической карты № 67 зафиксированы следы подъезда автотранспорта и слива отходов неустановленного класса опасности – предположительно одоранта. Возле карты ощущался устойчивый запах метил(этил)меркаптана», – отметил в своем отчете инспектор Росприроднадзора.

Днем 17 января на «Красный Бор» прибыла экспертная лаборатория для отбора проб. Туда же примчали телевизионщики, чиновники, экологи.

«Запах есть», – сказали несколько собеседников «Фонтанки».

Комитет природопользования разоблаченную карту № 67 решил защитить:

«Подъезжал к ней автотранспорт, не отрицаем. Это илосос сливал щелочь после промывки бокса».

Щелочь вписывается в предположение, которое не красит «Красный Бор». Как рассказали «Фонтанке» недавние сотрудники полигона, в 2015 году к ним привезли пять контейнеров для хранения СПМ. Это двустенные емкости из нержавеющей стали объемом до 10 кубометров. Весят по несколько тонн.

Аналогичные (по внешнему виду) емкости свозили на полигон Красный бор в 2015 году
Аналогичные (по внешнему виду) емкости свозили на полигон Красный бор в 2015 году
Фото: Архив/"ОАО "НИИПТхиммаш""

«В отработанных контейнерах остается одорант. Его перед утилизацией обычно нейтрализуют десятипроцентным раствором щелочи на самих газовых станциях, – говорят бывшие сотрудники. – Но в этих емкостях оставались меркаптаны в жидком состоянии. Мы тоже не стали заниматься нейтрализацией и закопали на приличную глубину в кембрийскую глину».

И оставались бы емкости в земле, но, по одной из версий, их выкопали несколько дней назад для сдачи на металл. За двухтонный контейнер из «нержавейки» платят в среднем 100 тысяч рублей. Перед резкой, возможно, решили промыть щелочью, предполагают экологи.

В Роспотребнадзоре с выводами не спешат:

«Мы действительно зафиксировали запах одоранта на полигоне, но пока не связываем этот факт с распространением газа до Колпино. Пробы воздуха и из 67-й карты отобраны, результаты будут известны через две недели».

Гендиректор ГУП «Полигон Красный Бор» Алексей Трутнев сообщил «Фонтанке»:

«Никто ничего у нас не откапывал и не резал. Это смешно при нынешней стоимости металла. Мы не видим связи между полигоном и запахом, который к тому же появился у нас позже, чем в других местах, и сейчас отсутствует. Вокруг расположены несколько газораспределительных станций, но проще свалить на нас».

Полигон «Красный Бор» введен в эксплуатацию в 1973 году для размещения и хранения промышленных токсичных отходов с 1-го по 5-й класс опасности. Расположен в 26 километрах от Петербурга. Отходы складировались в пласте кембрийских глин толщиной от 60 до 80 метров.

Территория полигона разбита на карты-котлованы. Пять из них по-прежнему открыты.

В июне 2016 года Тосненский горсуд обязал ГУП «Полигон Красный Бор» отремонтировать поврежденные участки дамб, из-за которых загрязненные талые воды вытекали за пределы полигона. Кроме того, по-прежнему не завершены работы стоимостью 120 млн рублей по укладке понтонов на две технологические карты, в которых превышен предельный уровень отходов.

В декабре 2016 года петербургский ЗакС поддержал решение передать «Красный Бор» в федеральное ведение и включить в реестр объектов накопленного экологического ущерба.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На въезде в «Кресты» в аварию попал автозак
ЛНР: Пьяный боец ВСУ убил семерых сослуживцев
В Финляндии серийный убийца сбежал после оглашения приговора
Доходный дом в стиле модерн горел на Профессора Попова
На Пулковском шоссе поймали водителя с полуметровым мачете
На Ильюшина мужчина разбился насмерть
После жалобы актера Teaтра.doc на Павленского полиция возбудила уголовное дело
ГУ МВД: У напавшего на медиков скорой после ДТП изъяли нож
У станции метро «Парк Победы» умер мужчина
На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Югенд с Невского района
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

скриншот с видео Yle

В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель

Автоледи на Lexus не пропускала пожарных в Петербурге

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.