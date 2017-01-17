Газовый след «Красного Бора»

В токсичной атаке Петербурга заподозрен скандальный полигон. От «Красного Бора» пахнет и днем 17 января. Росприроднадзор отобрал пробы, а Смольный винит газовщиков.

Газовое облако накрыло юг Петербурга и окрестности утром 16 января. Через сутки комитет природопользования Смольного приписал утечку структуре "Газпрома". Росприроднадзор выехал на полигон «Красный Бор» с лабораторией, но и дилетантского носа хватило, чтобы учуять сигнал угрозы газового взрыва. Экологи хотят найти откопанные емкости с одорантом. Их бы с радостью принял любой пункт приема металлолома.

О связке удушливого запаха газа в Колпино и полигона ядовитых отходов «Красный Бор» первыми «Фонтанке» сообщили общественники. По их мнению, там откупорили контейнеры для хранения одоранта СПМ (смесь природных меркаптанов) с последующей резкой на металл.

Меркаптаны пахнут. Их добавляют в неощутимый бытовой газ в качестве сигнального вещества. Благодаря СПМ фиксируются утечки.

Утром 17 января на информацию «Фонтанки» категорично отреагировал комитет природопользования Петербурга, в чьем ведении находится полигон.

«Красный Бор» не был источником запаха газа, – говорится в заявлении. – Источником выброса одоранта могли стать технологические нарушения при работах по одоризации газа на участке сетей газораспределения в районе поселка Тельмана. Сложившейся ситуацией вновь воспользовались псевдоэкологи, которые распространили в средствах массовой информации непроверенные версии о том, что источником запаха газа стал полигон. По их обращению на предприятие выезжали правоохранительные и надзорные органы».

Этим пресс-релизом комитет поставил себя в неловкое положение. Во-первых, газовщики молчать не стали. На вопрос «Фонтанки» компания «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» (ей принадлежит газораспределительная станция «Никольское» в районе Тельмана) ответила:

«Когда планируется одоризация, мы предупреждаем МЧС и власти, так как хотя бы минимальная утечка газа очень вероятна. 16 января никакой одоризации не проводилось. Вчера в 12.40, 13.30 и 14.30 к нам приезжала аварийная служба компании «Газпром газораспределение». Случаев неисправности техники не было зафиксировано. В 14.00 также приехал глава Никольского Станислав Шикалов. Он тоже убедился, что все в порядке».

Еще один удар комитет Смольного пропустил от Северо-Западного Росприроднадзора. Его сотрудники выдвинулись на полигон по заявке тех самых «псевдоэкологов» и с пустыми руками не уехали.

«У технологической карты № 67 зафиксированы следы подъезда автотранспорта и слива отходов неустановленного класса опасности – предположительно одоранта. Возле карты ощущался устойчивый запах метил(этил)меркаптана», – отметил в своем отчете инспектор Росприроднадзора.

Днем 17 января на «Красный Бор» прибыла экспертная лаборатория для отбора проб. Туда же примчали телевизионщики, чиновники, экологи.

«Запах есть», – сказали несколько собеседников «Фонтанки».

Комитет природопользования разоблаченную карту № 67 решил защитить:

«Подъезжал к ней автотранспорт, не отрицаем. Это илосос сливал щелочь после промывки бокса».

Щелочь вписывается в предположение, которое не красит «Красный Бор». Как рассказали «Фонтанке» недавние сотрудники полигона, в 2015 году к ним привезли пять контейнеров для хранения СПМ. Это двустенные емкости из нержавеющей стали объемом до 10 кубометров. Весят по несколько тонн.

Аналогичные (по внешнему виду) емкости свозили на полигон Красный бор в 2015 году Фото: Архив/ "ОАО "НИИПТхиммаш""

«В отработанных контейнерах остается одорант. Его перед утилизацией обычно нейтрализуют десятипроцентным раствором щелочи на самих газовых станциях, – говорят бывшие сотрудники. – Но в этих емкостях оставались меркаптаны в жидком состоянии. Мы тоже не стали заниматься нейтрализацией и закопали на приличную глубину в кембрийскую глину».

И оставались бы емкости в земле, но, по одной из версий, их выкопали несколько дней назад для сдачи на металл. За двухтонный контейнер из «нержавейки» платят в среднем 100 тысяч рублей. Перед резкой, возможно, решили промыть щелочью, предполагают экологи.

В Роспотребнадзоре с выводами не спешат:

«Мы действительно зафиксировали запах одоранта на полигоне, но пока не связываем этот факт с распространением газа до Колпино. Пробы воздуха и из 67-й карты отобраны, результаты будут известны через две недели».

Гендиректор ГУП «Полигон Красный Бор» Алексей Трутнев сообщил «Фонтанке»:

«Никто ничего у нас не откапывал и не резал. Это смешно при нынешней стоимости металла. Мы не видим связи между полигоном и запахом, который к тому же появился у нас позже, чем в других местах, и сейчас отсутствует. Вокруг расположены несколько газораспределительных станций, но проще свалить на нас».

Полигон «Красный Бор» введен в эксплуатацию в 1973 году для размещения и хранения промышленных токсичных отходов с 1-го по 5-й класс опасности. Расположен в 26 километрах от Петербурга. Отходы складировались в пласте кембрийских глин толщиной от 60 до 80 метров.

Территория полигона разбита на карты-котлованы. Пять из них по-прежнему открыты.

В июне 2016 года Тосненский горсуд обязал ГУП «Полигон Красный Бор» отремонтировать поврежденные участки дамб, из-за которых загрязненные талые воды вытекали за пределы полигона. Кроме того, по-прежнему не завершены работы стоимостью 120 млн рублей по укладке понтонов на две технологические карты, в которых превышен предельный уровень отходов.

В декабре 2016 года петербургский ЗакС поддержал решение передать «Красный Бор» в федеральное ведение и включить в реестр объектов накопленного экологического ущерба.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»