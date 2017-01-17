ВС принял сторону IKEA в споре с бизнесменом Пономаревым

Верховный суд отменил решения смоленских судов о взыскании с компании IKEA неустойки в пользу предпринимателя Константина Пономарева. Шведский гигант получил надежду на сохранение бизнеса в России.

Как следует из трансляции портала Pravo.ru, сегодня, 17 января, Верховный суд рассматривал кассационную жалобу IKEA на взыскание 507 млн рублей в качестве неустойки. Эта сумма является лишь небольшой частью того, что Пономарев желает взыскать с корпорации за просрочку платежей по договорам поставки дизельных электростанций (ДЭС). Они использовались при строительстве комплексов «МЕГА-Парнас» и «МЕГА-Дыбенко». В суд общей юрисдикции бизнесмен обратился после того, как бывший топ-менеджер IKEA Йоаким Виртанин признался, что давал ложные показания при рассмотрении спора арбитражными судами.

Смоленские суды общей юрисдикции признали право Пономарева на взыскание неустоек, а IKEA в ответ заявила об угрозе всему бизнесу в России. По расчетам предпринимателя, корпорация задолжала ему 120 млрд рублей.

Верховный суд был последней инстанцией для IKEA, и он отменил предыдущие решения и направил на новое рассмотрение в Химкинский городской суд Московской области, по месту регистрации российского представительства компании.