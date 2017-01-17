Суд перенес рассмотрение дела по штрафу для Google
Суд перенес заседание по основному штрафу для Google в 438 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства РФ на 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«Суд отложил рассмотрение дела на 14 февраля 2017 года», — сказали в антимонопольной службе.
На заседании 8 декабря 2016 года суд перенес на 17 января заседание по основному штрафу для Google.
Google через суд хочет обжаловать штраф, который назначила ФАС за нарушение компанией антимонопольного законодательства на территории России. Иск был подан 2 сентября.
Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении Google, было вынесено 11 августа 2016 года. Размер штрафа составил 438 млн руб.
Источник: RNS
Справка:
ФАС признала Google Inc. и Google Ireland Limited нарушителями закона о защите конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России в сентябре прошлого года по итогам разбирательства, инициированного «Яндексом», который обвинил американскую компанию в том, что в соглашениях с производителями смартфонов Google ограничивала установку приложений и сервисов других разработчиков.
В декабре 2015 года Google подала иск о признании незаконным решения ФАС. В марте 2016 года суд оставил требование Google без удовлетворения. В апреле Google подала апелляцию на решение суда. Девятый арбитражный суд в августе подтвердил решение первой инстанции о признании Google нарушителем закона о конкуренции в России. 17 октября Google подала кассационную жалобу на решение суда по спору с антимонопольным регулятором.
2 ноября ФАС утвердила штраф для Google в размере 1 млн рублей за неисполнение предписания по устранению нарушения антимонопольного законодательства. Решение было принято по итогам рассмотрения административного дела в отношении интернет-компании. «ФАС России привлекла Google Inc. и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания. Ведомство оштрафовало обе компании на 500 тыс. руб. Ранее регулятор отказал Google в продлении сроков исполнения предписания», — указывали в ФАС.
Этот штраф Google также пытается оспорить через суд.