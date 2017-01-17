Суд перенес рассмотрение дела по штрафу для Google

Суд перенес заседание по основному штрафу для Google в 438 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства РФ на 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«Суд отложил рассмотрение дела на 14 февраля 2017 года», — сказали в антимонопольной службе.

На заседании 8 декабря 2016 года суд перенес на 17 января заседание по основному штрафу для Google.

Google через суд хочет обжаловать штраф, который назначила ФАС за нарушение компанией антимонопольного законодательства на территории России. Иск был подан 2 сентября.

Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении Google, было вынесено 11 августа 2016 года. Размер штрафа составил 438 млн руб.