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17.01.2017 17:42

В ДНР ответили Авакову: Будут новые котлы

 

При попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в окружение и понесут значительные потери.

Об этом «Ленте.ру» заявил председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Таким образом, он прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал пограничников готовиться к взятию в 2017 году под контроль границы с Россией в районе Донбасса.

«Силовой способ, о котором, видимо, говорит Аваков, совершенно нереализуем. Мы периодически наблюдаем провокации, попытки атаковать. Успехов, однако, Киев не достигает. При этом теоретическая вероятность масштабного наступления ВСУ сохраняется. Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы», — сказал Пушилин.

Он добавил, что предпринять попытку наступления в Киеве могут для того, чтобы отвлечь жителей Украины от внутренних проблем — экономического и назревающего политического кризиса.

Ранее сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса.


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