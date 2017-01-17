Миллер и Додон поговорили о газе

В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась встреча председателя правления Алексея Миллера и президента республики Молдова Игоря Додона.

"Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о деятельности АО «Молдовагаз», поставках российского газа в Молдову и его транзите через территорию республики", – сообщает пресс-служба "Газпрома".

Контракты между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.Объем поставок российского газа потребителям Республики Молдова составил в 2016 году около 3 млрд куб. м.

Напомним, сегодя ранее Додон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко.