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17.01.2017 18:38
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Казанская покидает команду Полтавченко

Ольга Казанская, курирующая социальный блок, до конца января покинет городское правительство. "Фонтанке" называют разные причины отставки вице-губернатора.
Казанская покидает команду Полтавченко
Светлана Холявчук/Интерпресс

Вице-губернатор Ольга Казанская 9 января написала заявление об уходе из Смольного по собственному желанию. Об этом она в пятницу, 13 января, сообщила подведомственным ей комитетам на совещании, а затем ушла в отпуск. Казанскую называют последним представителем блока в команде губернатора Георгия Полтавченко, который в Смольном, по аналогии с федеральным правительством, называют «либеральным». 

«С 16 по 22 января вице-губернатор Ольга Казанская находится в отпуске. Другой информации нет», – сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Некоторые члены правительства подтвердили «Фонтанке», что на малом правительстве чиновник отсутствовала, однако об отставке мало кто слышал, Казанской даже собирались готовить поздравления и подарок – 18 января у вице-губернатора день рождения. 

13 января Казанская попрощалась с подведомственными ей комитетами и аппаратом, объявив, что уходит по собственному желанию. Заявление было написано еще 9 января. Якобы, ставя подпись под увольнительной, чиновник сказала в сердцах: «Либо я, либо он». Кто этот «он», она так и не пояснила.

В Смольном о Казанской отзываются, как о чрезмерно принципиальном чиновнике, жестком, но справедливом человеке. Например, таким образом ее охарактеризовал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. О других подоплеках ее ухода он не стал высказываться, лишь отметив, что с приходом нового начальника сферу наверняка ждут перемены и все сотрудники профильных комитетов относятся к ним с волнением.

В медицинской сфере ее называют диктатором, поговаривают что, к примеру, комитетом по здравоохранению, на самом деле, фактически руководила Казанская, а не глава комитета. Правда при этом вице-губернатору можно было доказать свою правоту, отмечают медики.

Меж тем, собеседники «Фонтанки» высказывают несколько версий увольнения Казанской. Утверждают, что сама она с должности уходить вовсе не хотела, а последний месяц жаловалась на недоброжелателей среди лоббистов фармацевтических компаний. В частности, – на компанию «Фармакор». Якобы речь шла о возможной приватизации на данный момент принадлежащей городу сети «Петербургские аптеки» и Казанская сопротивлялась изменению формы собственности этой городской организации. Впрочем, в руководстве АО «Петербургские аптеки» «Фонтанке» сообщили, что ничего не слышали о подобных планах, а в компании «Фармакор» отказались от комментариев.

Рассказывают и другую версию, связанную с конфликтом с руководством 40-й больницы. Несколько лет назад учреждение в Сестрорецке после личного визита туда тещи одного из федеральных политиков получило неофициальный статус элитного медучреждения. В больнице поправляют здоровье топовые городские чиновники и их семьи, посещают местных врачей и федеральные политики, переехавшие в Москву. Главврач больницы  Сергей Щербак считается влиятельной фигурой не только в медицинском сообществе, но и в политическом пространстве города. Говорят, что на базе больницы планировалось создать государственно-частное партнерство, подробностей, впрочем, собеседники «Фонтанки» не раскрывают, но отмечают, что Казанская не поддерживала такое будущее учреждения. В общем, отношения больницы и вице-губернатора, судя по всему, не складывались не только по этому вопросу: собеседники из медицинской среды приводят пример , как  больница закупила дорогостоящее лучевое оборудование, не посоветовавшись с чиновницей, из-за чего та была чуть ли не в ярости – выходило, что на севере города сосредоточился целый кластер для лечения онкобольных, а на юге города подобного не наблюдалось.

Другой проблемой, которая могла привести к увольнению Казанской, называют ввод новых корпусов Боткинской больницы в Полюстрово. Комплекс зданий был построен, но долгое время не принимался вице-губернатором из-за большого числа нарушений. Говорят, доходило до смешного: двери в операционную поставили такие, что туда не пролезает перевозка, на которой должны транспортировать больного до места хирургического вмешательства. Казанская долго упрямилась и отказывалась принимать такой объект. Лишь после давления сверху согласилась подписать документ с условием, что объект все-таки доведут до ума, устранив все неполадки. Пока корпуса так и не введены в эксплуатацию.

Эти причины называют основными, которые могли помешать госкарьере чиновника, работающего в Смольном с 2011 года (на должность вице-губернатора Казанская перешла из банковской сферы, с позиции вице-президента «Газпромбанка»). При этом, Казанскую описывают как  последнего представителя блока вице-губернаторов, в который также некогда входили Василий Кичеджи (экс-вице-губернатор по культуре) и Сергей Вязалов (экс-вице-губернатор по финансам) – чиновники называют его «либеральным».

Узнать у самой Казанской причину ухода не удалось, так как на звонок «Фонтанки» чиновница не ответила.

В медицинских кругах отмечают, что при Казанской в городе прошла самая масштабная модернизация оборудования больниц и поликлиник. При этом вице-губенатор не гналась за импортозамещением во чтобы то не стало, а выбирала оборудование действительно работающее. Правда, не обходилось без провалов. 

Так, все контрольные и надзорные ведомства страны занимались расследованием истории приобретения по программе модернизации рентгенологического оборудования STEPHANIX на сумму в полтора миллиарда рублей (456,4 млн. рублей, 38 установок). По инициативе Ольги Казанской «Интел Мед» поставил в Петербург комплексы из двух составных частей, зарегистрированных в качестве медицинской техники по отдельности. А в сборке получился аппарат, являющийся неизвестным Роздравнадзору конструктором. Треть поликлиник города более года не могли выполнять исследования на уже установленных аппаратах — Роспотребнадзор не давал разрешения.

Меж тем, как говорят, уже завтра, 18 января, начнется процедура согласования нового члена правительства и вице-губернатора. По слухам, место Казанской может занять руководитель юридического комитета Анна Митянина, работающая в Смольном еще со времен Яковлева и Матвиенко. «Она – профессионал, на хорошем счету, является заместителем руководителя администрации губернатора по должности, пересидела нескольких вице-губернаторов и губернаторов», – отзываются о ней собеседники «Фонтанки».

Сама Митянина сообщила «Фонтанке», что пока ничего не слышала о возможном назначении и продолжает трудиться в качестве председателя комитета.

PS: За время руководства социальным блоком города почти на 50% сменился руководящий состав городских больниц. Так новые главные врачи появились в больницах №3 (Елизаветинская), 46-й, НИИ им.Джанелидзе, №4 (Святого Георгия), №17 (Александровская), №32 (Введенская), №37 (Николаевская), а также в больницах №№2 и 15, Детской городской больнице №5, Госпитале ветеранов войн, Городского онкологического центра в Песочном, в Центре СПИД, в роддоме №10, Наркологическом диспансере №1. В некоторых главные врачи менялись дважды (в Елизаветинской больнице на место Бориса Тайца был назначен Константин Гуманенко, а затем на его место — Сергей Петров). В 23-й – главный врач уволен, а новый до сих пор не появился.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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