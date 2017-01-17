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18.01.2017 15:17
33 Комментариев

Как выжить жильцов из Дома Трезини

Жизнь на пепелище в коробке из-под телевизора обещана жильцам дома 21 по Университетской набережной. Полиция предварительно постановила, что криминала в этом нет.
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Денис Коротков/"Фонтанка.ру"

Подметные письма, угрозы и клевета в адрес собственников, которые не спешат продавать свои квартиры – не единственный аргумент в борьбе за квадратные метры во флигеле Дома Трезини. Впервые применен такой креатив, как фантомные решения суда и легальная атака на местную парковку с применением иногороднего автохлама. Владельцы жилья нашли у правоохранителей сочувствие, но не помощь – говорят, никто не хочет связываться с владельцем «Отеля Трезини», и вспоминают могущественного Евгения Пригожина. 

Дом Трезини на Университетской набережной был передан в аренду связанному с Евгением Пригожиным  ООО «Отель» на 49 лет ещё в 2003 году, с условием проведения реставрационных работ за свой счет. Работы по восстановлению дома начались в 2010 году, в 2013 году отель принял гостей.

Но Дом Трезини – это не только основное здание, но и примыкающие к нему два флигеля. Эти прошедшие реконструкцию флигели не были переданы «Отелю», в них по-прежнему размещается 26 квартир, в которых живут. Последние месяцы эта жизнь стала тревожной и непредсказуемой.

Внутренний двор Дома Трезини
Внутренний двор Дома Трезини
Фото: Денис Коротков

«Мы понимали, что отель, скорее всего, заинтересуется нашим флигелем, – рассказали «Фонтанке» жильцы, – и были готовы к диалогу. Действительно, лет шесть-семь назад девять небольших квартир были выкуплены некими риелторами, но на этом всё и заглохло».

Новым собственником пяти квартир, по данным организованного в доме товарищества собственников недвижимости, стало ООО «Кредо» (аффилированное с ООО «Отель»), собственником трех квартир – женщина, имеющая давние деловые связи с Евгением Пригожиным, и собственником одной квартиры – ООО «Фонд сохранения наследия» (учредители которого были связаны с семьей Евгения Пригожина). До сего дня, утверждают старожилы, в этих квартирах никто не живет. Что, впрочем, не противоречит ни закону, ни принятым правилам общежития.

Относительное спокойствие в Доме Трезини закончилось летом 2016 года, когда опять стали поступать предложения продать жилье. Кто-то из собственников оказался готов за предложенную цену искать новую квартиру, кто-то решил бороться за свою, но неприятности обрушились на всех.

Началось с изыска, показавшего одновременно изобретательность и финансовые возможности противника. В прилегающем дворе, на территории которого жильцы привычно оставляли свои авто, не поместившиеся во внутреннем дворике, появились незнакомые чужие машины и встали на вечную стоянку. Припарковавшись так, чтобы занять как можно больше места.

Двор

Эти автомобили, рассказывают жильцы, как припарковались в августе, так и стоят без движения, покрытые выпавшим снежком. Половина из них зарегистрирована не в Петербурге, хозяев никто и никогда не видел, говорят, их не удалось найти даже с помощью знакомых из ГИБДД. И никакого нарушения закона: правила парковки и благоустройства не нарушены, машины не разукомплектованы, государственные регистрационные знаки на месте.

Осень, акт второй: листовки в почтовых ящиках с требованием «погасить задолженность» перед управляющей компанией «Возрождение» в десятки тысяч рублей. С перечнем жильцов, их адресами и суммами «долга»:

«Управляющая компания "Возрождение" сообщает! В вашем доме завелась крыса!»

Звонки и SMS, а затем и листовки уже с угрозами от имени компании с карнавальным наименованием «Коллекторское агентство «Спрут»:

«Верни долг, иначе проснешься на пепелище, спать будешь в коробке из-под холодильника. Родственники вспотеют из-за тебя».

Угрозы от коллекторов

Акт третий – опять ноу-хау. Собственники всех квартир, за исключением девяти, сменивших хозяина, получили письма с обратным адресом Василеостровского районного суда. В конвертах – решения от имени судьи Оксаны Минихиной: «Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Спрут» … о взыскании задолженности удовлетворить», десятки тысяч рублей взыскать.


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Вот только никакой задолженности у жильцов нет – так следует из справок, выданных той самой УК «Возрождение», от имени которой рассылались грозные письма. Официально: «Управляющая компания «Возрождение» сообщает об отсутствии со своей стороны действий, направленных на распространение персональных данных собственников помещений, в том числе сведений о наличии или отсутствии задолженности за оплату жилищных или коммунальных услуг». Компания заявляет, что не располагает сведениями о личностях провокаторов, действующих от её имени, и призывает к бдительности.

Нет и решений Василеостровского суда. За номерами дел, указанными в решениях, в картотеке суда числятся совсем другие производства, рассмотренные другими судьями, а вот сведений о «Спруте» не видно. 

Нет никакого «Коллекторского агентства «Спрут». Если формально, то ООО с таким наименованием зарегистрировано, но следов его практической деятельности обнаружить не удалось, а по телефону, указанному в регистрационных документах, отвечает сотрудник юридической фирмы, который заверяет, что фирма пользуется этим номером много лет и никогда не слышала о «Спруте».

Серьезные действия были открыты в начале зимы. Поздним вечером 12 декабря один из жильцов верхнего этажа услышал, что по чердаку кто-то ходит. Не поленился, оделся и проверил. Дужка замка, запирающего чердачную дверь, оказалась перекушена, а в стояке горячей воды выбита заглушка. Поток удалось быстро остановить. Не заметь вовремя – и обеспечено затопление всех квартир до первого этажа, с необходимостью дорогостоящего ремонта и временной невозможностью проживания. Серьезное средство давления на несговорчивых продавцов.

На вопрос о том, кто может портить им жизнь, жильцы кивают в сторону «Отеля Трезини» и вспоминают его хозяина, но признаются: ни менеджмент, ни собственники отеля никогда к ним не обращались ни с предложениями, ни с угрозами. Предложения о продаже квартир поступают от респектабельного, известного в Петербурге агентства недвижимости, сотрудники которого официально своего доверителя не раскрывают. Но активность предложений о продаже, убеждены собственники, неизбежно связана с интенсивностью постигающих их неприятностей – от листовок до диверсии.

Коллективные и персональные жалобы на неизвестных, мешающих жить, собственники квартир отправили всюду, от управляющей компании до прокуратуры. Предсказуемо все обращения оказались у самого универсального специалиста – местного участкового уполномоченного. Майор полиции заявление рассмотрел и принял решение по-новаторски, не отставая в изобретательности от неведомых злодеев.

Констатировав наличие сведений об угрозах применения насилия, которые, по мнению заявителя, могут поступать от сотрудников ООО «Отель», участковый сообщает, что отправил некие запросы, и пока непонятно от кого ответы на неизвестно какие вопросы не получил.

Далее цитата: «Предварительно постановил в возбуждении уголовного дела отказать».


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Заметим, что в возбуждении отказано по основаниям пункта первого части первой статьи 24 УПК России, то есть ввиду отсутствия события преступления. Какие именно ответы на запросы необходимы участковому, чтобы установить наличие угроз, – наверное, тайна следствия.

Сегодня некоторые из собственников квартир во флигеле достигли договоренностей с риелторами и готовятся переезжать, некоторые не собираются менять привычную квартиру в элитном районе на другое жилье, но настроение у них невеселое. Пока отелем, видимо, контролируется лишь 9 квартир из 26, и те, кто хочет остаться жить на Университетской набережной, могут побороться за свой дом. Если контролируемая жилая площадь даст представителям «Отеля Трезини» большинство на собрании товарищества собственников недвижимости – ситуация поменяется, так как нежелательные жильцы могут быть выдавлены из дома, например, путем систематического повышения обязательных платежей.

Ситуация усугубляется и тем, что единственный реальный покупатель сегодня – это риелторы, скорее всего, связанные с отелем, так как никто другой адекватную цену за ставшие проблемными квартиры явно не предложит.

По мнению жильцов, отель играет не по правилам.

Генеральный директор ООО «Отель» на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию пока не ответил.

Власть, судя по ответу её представителя – участкового уполномоченного, держит нейтралитет.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (33)
Luda
18 января 2017 г. 18:13
Майор Пронин: Да это уже давно идёт! "Сатана там правит бал...". Раньше это был Кумарин, а теперь Пригожин.
Sanch
18 января 2017 г. 18:11
Factory:
прием есть = поджечь Отель.
отель жалко. а вот пригожина...
Paradox
18 января 2017 г. 18:09
Смелая Фонтанка пишет об этом всемогущем человеке каждую неделю как о неприкасаемом!!! Интересно а у него "Крыша" МВД или ФСБ.
Майор Пронин
18 января 2017 г. 17:37
Такую же хрень по адресу Большая Морская 23 вытворяет Дедов-младший — сын бывшего нач. комитета по лесу Ленобласти http://konkretno.ru/versia/blok3-versia/89330-bolshomu-cheloveku-dedovu-a-ne-pristrunit-li-vam-syna.html Я смотрю, выживают потихоньку буржуи питерцев из центра на окраины.
Refus
18 января 2017 г. 17:30
Vadson: по сути, его довели до самоубийства.
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