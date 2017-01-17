Виллаш-Боашу вновь не нравится лимит. Теперь уже китайский

Главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш критично высказался об ужесточении лимита на легионеров.

С нового сезона, который стартует через месяц, на поле смогут выходить 7 китайских игроков + 1 молодой китайский игрок возрастом до 23 лет + 3 иностранца, сообщает "СЭ".

– Такое решение необходимо принимать после сезона, – приводит South China Morning Post слова Виллаш-Боаша. – Такое серьезное изменение не должно приниматься за месяц до начала нового сезона. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущими правилами, и теперь каждая команда застигнута врасплох.

"Я знаю, что Китайская футбольная ассоциация представила правила, чтобы повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведет к высоким ценам на них. Их рыночная стоимость будет расти как пузырь. Будет очень дорого обучать молодых игроков. Они не смогут приобрести опыт, играя под таким давлением", – добавил он.

Напомним, что в бытность свою главным тренером ФК "Зенит" Андре Виллаш-Боаш практически во всех своих публичных выступления критиковал ужесточение лимита на легионеров, случившегося в РФПЛ.