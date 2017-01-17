Захарова прокомментировала новый иск Украины в Международный суд ООН

Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной нового иска в Международный суд ООН. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В министерстве считают, что обращение Киева в Гаагу преследует лишь сиюминутные политические интересы. В то же время в ведомстве отмечают, что более подробное заявление может быть сделано после ознакомления с процессуальными документами.

16 января президент Украины Петр Порошенко поручил МИД передать в Международный суд ООН новый иск против России. «Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — говорилось в сообщении пресс-службы главы государства. Отмечалось, что в части иска говорится о Конвенции по противодействию финансирования терроризма.