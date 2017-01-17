Александр Городницкий : Мне бы еще что-нибудь написать. Это мой главный гражданский долг

Еще
19:06 17.01.2017
Новость часа
18:33
«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана
Пришлите свою новость!
19:03
На въезде в «Кресты» в аварию попал автозак
18:58
Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению
18:54
Брошенную судоверфь на Петровской косе снесут под жилье
18:47
Bank of America: Инфляция в РФ к концу года снизится до 3,9%
18:41
ЛНР: Пьяный боец ВСУ убил семерых сослуживцев
18:33
«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана
18:32
В Финляндии серийный убийца сбежал после оглашения приговора
18:24
Доходный дом в стиле модерн горел на Профессора Попова
18:17
Смольный отклонил все поправки девелоперов в Правила землепользования
18:11
Мэй выбрала "жёсткий" Brexit
18:05
На рынке аренды квартир Петербурга подросли цены
17:55
ВС принял сторону IKEA в споре с бизнесменом Пономаревым
17:50
В Строгановском дворце покажут историю нумизматики
17:47
Суд перенес рассмотрение дела по штрафу для Google
17:42
В ДНР ответили Авакову: Будут новые котлы
17:38
Миллер и Додон поговорили о газе
17:29
Финны хотят открыть в Петербурге производство уборочной техники
17:21
Виллаш-Боашу вновь не нравится лимит. Теперь уже китайский
17:10
Дети незрячих гидов проекта «Мир на ощупь» запустили флешмоб о своих родителях
17:09
Захарова прокомментировала новый иск Украины в Международный суд ООН
17:00
Додон: Молдавия хочет статуса наблюдателя в ЕврАзЭС
16:52
Аваков посоветовал украинским пограничникам готовиться к захвату границы с Россией
16:45
Купель у "Весёлого Роджера" в Кобоне готова к крещенским купаниям
16:42
На Пулковском шоссе поймали водителя с полуметровым мачете
16:38
Путин: Наши девушки с пониженной социальной ответственностью - лучшие
16:24
Дацюк выбран одним из капитанов на матче Звезд КХЛ
16:22
«Россия» пересчитала пассажиров в Пулково
16:19
Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке
16:16
На Ильюшина мужчина разбился насмерть
16:11
После жалобы актера Teaтра.doc на Павленского полиция возбудила уголовное дело
16:11
Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации
16:02
В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына
15:58
Мнение: У покупателя появились средства на качественное жилье
15:52
Генпрокуратура занялась самолётами "Почты России"
15:50
ГУ МВД: У напавшего на медиков скорой после ДТП изъяли нож
15:46
Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину
15:39
В Ломоносове в двух десятках домов отключено отопление из-за аварии
15:37
У станции метро «Парк Победы» умер мужчина
15:35
На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга
15:34
В Финляндии неизвестный обстрелял центр для беженцев
15:30
На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости
15:29
«Фонтанка» - самое цитируемое СМИ Петербурга в 2016 году
15:22
Из-за тумана в Калининграде отменены рейсы в Петербург
15:22
МИД Украины возмущён заявлением Ле Пен о признании Крыма российским
15:14
Медведев пообещал на поддержку экономики 107 миллиардов рублей
15:00
Путин встретился с Додоном
14:56
РПЦ разработала список несовместимых со священством профессий
14:52
Китайцы пообещали до конца года представить суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс
14:46
Петербуржец вспомнил, как 25 лет назад в Выборге убил женщину
14:43
В Солнечном у ж/д станции построят гостиницу
14:38
На Украине считают потери из-за запрета российского транзита
14:34
Успеть за 90 минут: Плюсы и минусы новых проездных билетов
14:28
На Крещение в Петербурге будет ветрено
14:24
Ольга Казанская уходит с поста вице-губернатора Петербурга
14:17
Россия и Кирибати заняли 39 место в рейтинге стран с безвизовым режимом
14:10
В Дагестане ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским
14:06
В Петербурге судят мужчину, уронившего беременную с балкона
14:02
BMW возобновит поставки в Россию всех моделей
13:58
Смольный не смог потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестпрограммы
13:42
ЕСПЧ обязал Россию выплатить $90 тыс. компенсации по «закону Димы Яковлева»
13:38
Утопившему машину с девушкой петербуржцу ограничили свободу
13:34
Российский фонд прямых инвестиций откроет офис в Нью-Йорке
13:28
Из магазина на Авиаконструкторов конфисковали почти 300 л сомнительного спиртного
13:22
В Купчино нашли полторы сотни поддельных шуб
13:14
В Белоруссии задержали крупную партию «Боярышника» с метанолом
13:12
Александр Городницкий: Кто следующий на выход из ПЕН-центра
13:08
Александр Городницкий покидает пост вице-президента ПЕН-центра
13:04
Лавров назвал заявления о российской киберугрозе «враньем и туфтой»
12:58
Дадин заявил о желании обратно перевестись из алтайской колонии в Карелию
12:50
Жители Омска засняли метеорит в небе над городом
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
17.01.2017 17:17
8 Комментариев

Александр Городницкий : Мне бы еще что-нибудь написать. Это мой главный гражданский долг

Бард и поэт Александр Городницкий о том, почему он больше не вице-президент ПЕН-центра и кому выгодна конфронтация писателей.
Александр Городницкий : Мне бы еще что-нибудь написать. Это мой главный гражданский долг
Геннадий Сафонов/Интерпресс

ПЕН-центр – это организация, своей целью ставящая отстаивание принципов свободы слова, печати и людей, причастных к перу, преследуемых властью. Так понимает деятельность правозащитной структуры, вице-президентом которой он являлся до сегодняшнего дня, Александр Городницкий. Сегодня стало известно, что он снимает с себя полномочия одного из руководителей центра. 

В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] бард и поэт рассказал, что видит провокационные действия "с целью уничтожить русскую правозащитную организацию".

Александра Емельянова: – У вас, наряду с многими вышедшими из состава организации, также не складываются отношения с русским ПЕН-центром?

Александр Городницкий: - У меня складывались всегда и складываются отношения с русским ПЕН-центром, потому что это правозащитная организация, внепартийная. У нас четыре вице-президента, я один из них. И при Битове (писатель Андрей Битов. - Прим. ред.), и сейчас главной задачей организации было не допустить раскола, сохранить единство хотя бы в одном вопросе: в защите людей, преследуемых властями. В которых недостатка нет. И объединиться, несмотря на разные политические амбиции. В ПЕН-центре есть люди разных политических убеждений, от самых либеральных до самых националистических, ультраправых. Так вот задача-то была такая, чтобы объединить их всех на внепартийной основе "милости к падшим": защите слабых, защите преследуемых. Уничтожить ПЕН-центр можно двумя путями. Или накатить на него сверху, сбоку, объявив его иностранным агентом, что аренду не платит, лишить здания, помещения. Или наоборот, внести такую струну внутрь, неважно, справа, слева, чтобы добиться раскола, вражды между уважаемыми писателями. К сожалению, раскол сейчас есть.

Николай Нелюбин: – Вы хотите сказать, что эта история рукотворная?

А. Г.: – Не исключаю. Потому что уже выступавшие по радио и телевидению чиновники позволяли себе называть правозащитную организацию "анти-русский ПЕН". Я сам слышал, своими ушами. Так же как с "Мемориалом" устраивали все время такие игры, чтобы его как-то прихлопнуть. Ведь кому нужна такая правозащитная организация? Я смотрю, не провокация ли это? Ведь никого сейчас Пархоменко не интересует, который был исключен действительно за безобразное оскорбление в адрес уважаемого русского писателя нашего (да он еще и вице-президент международного ПЕН-клуба), моего друга Андрея Битова. Это же оскорбление, оскорбление собрания, которое его перевыбирало: что они там "скоты", что они "свинское собрание". Он не был на нем! Но вот сейчас речь идет не о Пархоменко, сейчас речь идет совершенно о другом. Неумелые стилистически, да и по смыслу, письма, ответ международному ПЕНу – за все это я вынужден нести ответственность. Я не был на собрании и т.д. Критика, посмотрите соцсети, почему-то обрушилась на меня. У нас четыре вице-президента и президент.

Н. Н.: – Ну есть понятная история, с вами связанная, которая называется "Крым, Севастополь". Возможно, поэтому?

А. Г.: – По Крыму и Севастополю я могу сказать. Моя гражданская позиция не требует защиты. Она остается неизменной еще с той поры, когда в 1968 году в моем родном Питере на меня, Бродского, Довлатова и других, включая, кстати, Яшу Гордина, был написан донос. И моя гражданская позиция не меняется и не будет меняться, потому что она достаточно ясная, в моих стихах и песнях. И эта кампания клеветническая, развязанная в мой адрес со всех сторон в связи с этой песней. Я написал песню "Севастополь" в 2007 году, за семь лет до всей этой несчастной и позорной украинской войны. Тогда было большое давление на русскую культуру, на школы, на русскоязычные газеты в Севастополе. Речь не шла о Крыме. Я написал эту песню в поддержку русского населения и русской культуры. Там закрывали русские школы, Пушкина стали учить в украинском переводе. Я считал и считаю, что Севастополь исторически остается городом русской морской славы. И это не имеет никакого отношения к агрессии. Я никогда не призывал к военному захвату Крыма, ничего антиукраинского там не было и нет. Что касается моей позиции по этой трагической украинской войне, она достаточно ясно выражена в моей книге "Будет помниться война". Там и песня "Майдан", и песня "Тарас Бульба". Там совершенно четко показана моя крайне враждебная позиция по отношению вообще к развязыванию такой войны. Тут мне стыдиться нечего, моя совесть чиста.

Н. Н.: – А возвращаясь к параллелям с ПЕН-центром?

А. Г.: – Если говорить о ПЕН-центре, я во многом не согласен с самой стилистикой сделанных там заявлений. Но это не оправдание. Я как вице-президент был обязан все это считывать. И то, что я не подписывал, а подписал исполком (18 человек), не снимает с меня ответственности за эти идиотские письма, которые являются сейчас причиной того, что люди выходят из организации. Они дали виток для дальнейшего развития раскола.

А. Е.: – Что вы будете делать дальше?

А. Г.: – В такой обстановке я считаю (а я прожил длинную жизнь, мне почти 84 года), что не соответствую обязанностям вице-президента и обязан как порядочный человек уйти. По обе стороны от линии разделения находятся писатели, которых я уважаю и которые близки мне по духу. А я ничего не могу сделать, я вижу, что раскол пошел. При этом я не собираюсь выходить из ПЕН-центра, я высоко ценю эту правозащитную организацию, и я намерен в качестве рядового члена продолжать участвовать в ее правозащитной деятельности, в которую я верю. Много было сделано положительных дел. Что же, мы их зачеркнем? И тем же Андреем Битовым, и тем же покойным Александром Ткаченко, и моими друзьями, которые сейчас там остаются.  

Н. Н.: – Можно ли сказать, что корень того, что сейчас происходит с ПЕН-центром, причины этого исхода нужно искать в весне 2014 года, в известных события на известном полуострове?

А. Г.: – Нет. Думаю, что никакого отношения те события к нынешним не имеют. Ещё раз говорю: я вижу провокационные действия с целью уничтожить русскую правозащитную организацию.

Н. Н.: – Многие узнали про ПЕН-центр только благодаря нынешним проблемам организации.

А. Г.: – Это недостаток работы ПЕН-центра. ПЕН-центр всегда защищал людей вне зависимости от их партийной принадлежности. Мы защищали и Лимонова. По политическим мотивам я к нему никаких симпатий не испытываю, но мы были обязаны его защищать. В этом смысл правозащитной деятельности ПЕН-центра. То, что ваши уважаемые слушатели, читатели, впервые о нем услышали, когда возник скандал… Это недостаток. В том числе и потому что организация нищая. У нее нет ни своего пресс-клуба, ничего.

Н. Н.: – Как будет теперь выглядеть работа ПЕН-центра, из которого уже вышли более 50 ведущих авторов России? Она станет ещё менее заметной, чем ранее? Она не сможет даже Лимонова защитить?

А. Г.: – Немало славных имён осталось и по эту сторону баррикад. Уверяю вас, достаточно серьезных имён. Просто те, кто выходит... их видно и слышно. А те, кто остается, пока молчат. Думаю, что должны как-то заявить о своей позиции. Как я сейчас заявляю о своей. Я не выхожу из центра. Но считаю для себя недостойным находиться в руководстве организации, где допущен раскол. Тут есть и на мне ответственность.

А. Е.: – Вы уже сделали какие-то шаги для этого, или это только публичные заявления?

А. Г.: – Сегодня у нас заседание исполкома, на которое я посылаю своё заявление.

Н. Н.: – Исполком может не согласиться с вами и оставить вас на посту?

А. Г.: – Извините. От этого мало что зависит. Другое дело, что там есть мои друзья. Это и прекрасный писатель и человек, которого я же рекомендовал в президенты выбирать, Евгений Попов. Профессор, поэт, человек, известный своей гражданской позицией, тоже вице-президент – Игорь Волгин. Замечательный писатель Борис Евсеев. Помимо всего прочего, понимаете, я уже старый человек.

Н. Н.: – Вы устали и решили самоустраниться? Складывается такое впечатление.

А. Г.: – Нет. Не складывается такое впечатление. Я остаюсь на стороне защиты этой организации, но в своём возрасте я не собираюсь заниматься конфронтацией одних писателей с другими. Конфронтацией по политическим мотивам.

Н. Н.: – В своё время в Санкт-Петербурге появился уполномоченный по правам человека. Первый руководитель этого аппарата вызвал массу негодований у классических правозащитников (первым Уполномоченным по правам человека в Петербурге стал бывший депутат городского парламента от фракции "Единая Россия" Игорь Михайлов. – Прим. ред.). Тогда был создан "Правозащитный Совет Петербурга". Можно спрогнозировать, что и в случае с  ПЕН-центром возникнет новая организация?

А. Г.: – Это вопрос к тем, кто хочет такую организацию создать. Я-то считаю, что взрывать – не строить. Давайте разрушим это, а создадут-не создадут – не ясно. Это длительная, юридически сложная, почти невероятная процедура на несколько лет. А существующая правозащитная деятельность будет уничтожена.

Н. Н.: – А если вам предложат стать вице-президентом новой организации?

А. Г.: – Пусть призовут кого-нибудь помоложе и позубастее. Мне бы еще что-нибудь написать. Вот это мой главный гражданский долг.

Н. Н.: – Можно ли воспеть нынешнюю историю?

А. Г.: – Тут особо нечего воспевать, это трагическая и грустная ситуация.

Николай Нелюбин, специально для fontanka.ru

 

Справка:

Проблемы ПЕН-центра и массовый выход членов из организации начались после того, как неделю назад из организации был исключён журналист, публицист, один из создателей "Диссернета" и проекта "Последний адрес" Сергей Пархоменко. Исключение объяснялось "враждебной деятельностью" Пархоменко, который является "провокатором с Болотной площади". На данный момент организацию покинули уже более полусотни известных в России за рубежом авторов, в том числе Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич.

Русский ПЕН-центр был создан в 1989 году. Первым президентом был Андрей Битов (сейчас Алексей Симонов). Организация призвана отстаивать принципы свободы слова и печати.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (8)
freesbhy
17 января 2017 г. 18:21
куку: Городницкий, между прочим, учёный океанолог.
werius
17 января 2017 г. 18:18
hurien:
ПЕН-центр никакого отношения к правозащитной деятельности не имеет
https://en.wikipedia.org/wiki/PEN_International Думаю, что стоит обратиться к первоисточнику http://www.pen-international.org/
hurien
17 января 2017 г. 18:13
werius: А я и надеюсь, что не уйдёт никто. Я сочувствую Городницкому, но хотел бы ему напомнить, что ПЕН-центр никакого отношения к правозащитной деятельности не имеет. и неплохо бы почитать Уставные документы. И мне показалось, что донкихотствовать немного неуместно.
werius
17 января 2017 г. 18:10
Мне очень интересно, кто ещё прибежит гавкнуть на несогласного с линией партии. Пара уже отметилась.
merya
17 января 2017 г. 18:07
куку: Вы хоть бы яндекс для ликбеза открыли.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению
Мэй выбрала "жёсткий" Brexit
В ДНР ответили Авакову: Будут новые котлы
Захарова прокомментировала новый иск Украины в Международный суд ООН
Додон: Молдавия хочет статуса наблюдателя в ЕврАзЭС
Аваков посоветовал украинским пограничникам готовиться к захвату границы с Россией
Путин: Наши девушки с пониженной социальной ответственностью - лучшие
Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации
В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына
Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину
Александр Городницкий : Мне бы еще что-нибудь написать. Это мой главный гражданский долг
Григорий Голосов: «Трамп примеряет маску Рейгана»
Космическая Ася, которая построит Суд
Почему адмирал Кравчук не успел сдать Балтику
Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму
Кто ответит за базар
Наши люди в Никарагуа
Власть сдала обманутых дольщиков
Кафе "Бейрут"
ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

скриншот с видео Yle

В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель

Автоледи на Lexus не пропускала пожарных в Петербурге

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

Новости компаний
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.