Дети незрячих гидов проекта «Мир на ощупь» запустили флешмоб о своих родителях

Дети незрячих гидов социального проекта «Мира на ощупь» из Петербурга провели акцию «За рабочие места» и запустили одноименный флешмоб #мирнаощупь в поддержку слепых людей. Ребята призывают юных россиян поддержать своих незрячих родственников, рассказав о них в социальных сетях.

Фотографии участников флешмоба можно найти по хэштегу #мирнаощупь, а также на официальных страницах проекта в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook. На снимках улыбающиеся дети со своими незрячими родственниками. Ребята держат в руках плакаты, наглядно рассказывая о достижениях близких.

Один из героев флешмоба – житель Петербурга Роман Бибиков, лишился зрения в 14 лет. Сейчас ему 30, у него двое детей. Роман называет их рождение одними из самых счастливых моментов жизни и говорит, что уверенно смотрит в будущее:

«Уже более года я являюсь гидом социального проекта «Мир на ощупь». До проекта я работал в сфере интернет-маркетинга, занимался продвижением сообществ в социальных сетях. Мне нравится вести экскурсии в темноте. Это интересная работа и возможность заниматься любимым делом. На моих экскурсиях кто-то преодолевает свой страх перед темнотой, приобретает уверенность, кому-то просто интересно узнать, как живут незрячие люди. Могу сказать, что равнодушным никто не уходит. Хотелось бы верить, что благодаря подобным проектам у россиян изменится отношение к людям с ограниченными возможностями: окружающие будут оказывать помощь человеку с тростью».

Дочь незрячей с детства Тамары Смирновой зовут Александра. Маленькой Саше 6 лет, она ученица первого класса, у девочки нет никаких проблем со зрением. Для флешмоба Александра подготовила плакат с надписью: «Моя мама – массажист и вкусно готовит. Я её люблю!». Девочка отмечает, что сил и активности её мамы Тамары хватит на троих: «Мама помогает мне делать уроки, во всем поддерживает. Я стараюсь учиться очень хорошо, чтобы быть на неё похожей. Мама работает массажистом, а теперь ещё будет проводить экскурсии в темноте для зрячих людей. У неё всегда хорошее настроение и новые идеи. Она так вкусно готовит, что мы с друзьями всегда едим с аппетитом».

Анатолий Мовшович, руководитель проекта «Мир на ощупь» поддерживает идею флешмоба:

«Ребята показали на примере своей семьи, что незрячий человек хочет и может работать, жить полноценной жизнью. Наши дети верят, что их сверстники по всей стране поддержат акцию и помогут своим незрячим родственникам в трудоустройстве и социальной адаптации, рассказав о них в социальных сетях».

Справка:

Социальный проект «Мир на ощупь» стартовал в Петербурге в 2015 году и в том же году был признан Смольным лучшим социальным проектом года. «Мир на ощупь» удостоен 30 премий и наград в сфере социального предпринимательства.

В проекте официально трудоустроено более 40 инвалидов, 20 из них незрячие в возрасте от 22 до 47 лет. Средняя заработная плата при работе три дня в неделю составляет 18-22 тысяч рублей в месяц.

В рамках реализации проекта в 2015 году совместно с преподавателями РГПУ им. А.И. Герцена разработана интеграционная программа для российских школ «Другой взгляд». Программа направлена на подготовку учащихся 7-11 классов к инклюзивному образованию.

За 2015-2016 учебный год обучение по программе прошло более четырех тысяч школьников Санкт-Петербурга. Программа признана успешной и рекомендована к реализации в российских школах.

В 2016 году проект стал всероссийским. В декабре 2016-го представительство «Мир на ощупь» открыто в Сочи.

Всего в 2017 году к запуску намечено 10 региональных площадок, в которых будет трудоустроено свыше 250 человек с инвалидностью по зрению.