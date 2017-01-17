Аваков посоветовал украинским пограничникам готовиться к захвату границы с Россией

В 2017 году украинские силовики и спецслужбы должны выйти на "международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму". Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники.

Об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Госпогранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД страны.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса», – отметил глава МВД.

Арсен Аваков подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Напомним, Крым стал российским в марте 2014 года после референдума о вхождении в состав РФ, с весны 2014-го Киев не контролирует значительную часть Донбасса, где возникли самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.