Путин: Наши девушки с пониженной социальной ответственностью - лучшие

Президент России на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Игорем Додоном по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию с "компроматом" на избранного президента США Дональда Трампа, который, по утверждению американских СМИ, якобы имеется у Москвы. В том числе и весьма пикантного характера.

Владимир Путин заявил, что считает это очередной фальшивкой СМИ, и добавил, что те, кто занимаются фабрикациями такого рода, – сами хуже, чем проститутки. Напомним, что ряд изданий США в последние дни активно муссируют слух, что Трамп якобы находится на "крючке" у российских спецслужб после того, как несколько лет назад в Москве коротал время в обществе проституток.

Владимир Путин призвал прессу к здравой логике, подчеркнув, что Трамп несколько лет владеет конкурсами красоты и общается с самыми красивыми женщинами мира. И вдруг, приехав в Москву, он бежит в отель к "девушкам с пониженной социальной ответственностью". "Но и они у нас, безусловно, самые лучшие в мире, безусловно", – придал шутке остроты Путин. И добавил, что у нас спецслужбы не гоняются за каждым американским миллиардером. А проституция – серьезная болезнь общества, с которой оно должно бороться.