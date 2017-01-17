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17.01.2017 16:24

Дацюк выбран одним из капитанов на матче Звезд КХЛ

Капитаном сборной дивизиона Боброва на матче Звезд КХЛ назначен нападающий СКА Павел Дацюк. Об этом 17 января сообщает пресс-служба лиги.

Капитаном дивизиона Тарасова стал Максим Афиногенов («Витязь»), дивизиона Харламова – Сергей Мозякин («Металлург» Мг), дивизиона Чернышева – Евгений Медведев («Авангард»). Матч звезд состоится в рамках Недели звезд хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января.

«Эмоций будет много – это праздник для болельщиков, мне будет очень приятно принять участие в этом мероприятии. Хочется, конечно, хорошо выступить. По команде от каждого дивизиона и мини-плей-офф – для меня это новый формат. Из прошлого опыта могу сказать, что это повысит спортивный интерес: разбивка по дивизионам будет зрелищнее для болельщиков, а хоккеисты будут стараться выиграть», – цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ.

Напомним, помимо Дацюка в сборную дивизиона Всеволода Боброва от СКА попали Игорь Шестёркин, Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук. Кроме того, возглавит эту команду наставник армейской команды Олег Знарок.

 


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