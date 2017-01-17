«Россия» пересчитала пассажиров в Пулково

Авиакомпания «Россия» подсчитала количество своих пассажиров в Петербурге в минувшем году. Услугами авиаперевозчика в Пулково воспользовались практически пять миллионов человек.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «России», в 2016 году самолёты авиакомпании совершили 42 тысячи рейсов через базовый для перевозчика аэропорт Пулково, доставив 4,76 миллиона пассажиров.

Прогноз по количеству пассажиров еще в октябре 2016 превышал показатели за тот же месяц 2015 года на 14%, однако к декабрю цифры оказались менее радужными и процент снизился до двух. Основным фактором, сопутствовавшим росту, в компании называют совершенствование маршрутной сети.

В зимнем расписании компании сейчас 43 маршрута. Направления на новый лётный год в «России» составят к 25 марта, появятся ли новые направления также станет известно в начале первого месяца весны.