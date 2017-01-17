Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке

Компания «Плаза Лотос групп», связанная с совладельцем «Группы Илим» Михаилом Зингаревичем, подала заявление на предоставление участка в Таврическом переулке для строительства гостиницы. Об этом «Фонтанке» 17 января сообщили в комитете по инвестициям Петербурга.

Как следует из ответа ведомства, заявка касается участка площадью 2,5 тысячи кв. м. Он расположен западнее пересечения Таврического переулка и Орловской улицы и примыкает к базе Водоканала.

Проект «Плаза Лотос групп» по созданию сети трехзвездочных отелей признан стратегическим для Петербурга. Поэтому компания просит предоставить участок без проведения торгов.

«Решение будет принято после получения всех необходимых заключений органов госвласти в соответствии с нормами действующего законодательства», – добавили в комитете.

В ноябре 2016 года «Плаза Лотос групп» подала заявки на корректировку Правил землепользования и застройки. Она предложила перевести 8 участков в Таврическом переулке под застройку жильем и отелями. По другим наделам заявки не поступали, уточнили в комитете по инвестициям.