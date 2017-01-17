Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

Фонд помогает социальным предпринимателям реализовывать проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. Теперь абоненты Tele2 легко могут поддержать людей, которые помогают детям. Сервис дает возможность подписчикам перечислять в фонд 5 рублей в день. Все собранные средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов. При этом каждую неделю пользователи будут получать от фонда информацию о людях, которым оказывается помощь благодаря сделанным пожертвованиям.

Для подключения благотворительного сервиса необходимо набрать *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#.

Фонд «Навстречу переменам» работает в России с 2011 года. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 000 детей в России. Наиболее значимые и актуальные программы помощи детям отбираются ежегодно в ходе специального конкурса, который проходит при поддержке Tele2. Авторы этих проектов получают от организаторов и партнеров конкурса гранты на развитие социально направленного бизнеса, консультационную помощь и информационную поддержку.

Благотворительным сервисом Tele2 могут воспользоваться только частные абоненты оператора, использующие авансовую систему расчетов (тарифный план с предоплатной системой расчетов). Услуга не доступна для абонентов корпоративных тарифных планов. Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».