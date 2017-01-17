Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

Об этом во вторник, 17 января, он сказал в интервью агентству Bloomberg.

Порошенко отметил, что договорился провести встречу с американским лидером сразу после церемонии вступления Трампа в должность. При этом президент Украины не назвал конкретных сроков. «Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов», — подчеркнул украинский лидер.