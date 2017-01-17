После жалобы актера Teaтра.doc на Павленского полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после заявления актера и режиссера Театра.doc Василия Березина. Он утверждает, что был избит акционистом Петром Павленским и его друзьями на любовной почве.

Как сообщили 17 января «Фонтанке» в ГУ МВД по Москве, по факту причинения побоев гражданину неизвестными 31 октября 2016 года в Малом Казенном переулке в столице возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК (116 «Побои»).

Под эту фабулу подходит конфликт Березина и Павленского, поспоривших из-за актрисы Слониной. По словам потерпевшего, 31 октября он договорился о встрече с акционистом для выяснения отношений, но был встречен компанией из нескольких мужчин, в том числе Павленским. Те нанесли ему телесные повреждения, о чем свидетельствует запись видеокамеры, установленной на здании Театра.doc в Малом Казенном переулке.

Одновременно Следственный комитет проводит проверку по заявлению актрисы Слониной, ставшей, по ее утверждению, объектом сексуального домогательства и насилия в съемной квартире Павленского и его жены Шалыгиной.

В данный момент пара, Павленский и Шалыгина, уехала из России.