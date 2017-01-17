В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына

Золотодобытчику пришлось принудительно расстаться с круглой суммой, необходимой на содержание сына-подростка в Петербурге. Нерадивого отца смогли отыскать в Сибири.

Более миллиона рублей алиментов задолжал своему 13-летнему сыну 39-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу. Эта сумма накопилась за четыре месяца при том, что подростку требуется постоянный медицинский уход.

Исполнительное производство возбудили в Калининском районе, однако арест банковских счетов и ограничение выезда из России никаких результатов не дали. Должника приставы обнаружили в Сибири, где тот трудится в компании по добыче золота. В результате из зарплаты алиментщика списали всю сумму долга, а впредь будут ежемесячно вычитать по сто тысяч рублей на содержание сына.