Генпрокуратура занялась самолётами "Почты России"

Генеральная прокуратура проводит проверку законности покупки двух самолетов Ту-204 «Почтой России».

Об этом сообщается в ответе управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры на соответствующий запрос RNS.

«Генеральной прокуратурой в настоящее время проводится проверка законности приобретения двух самолетов Ту-204 ФГУП "Почта России"», — сообщается в документе за подписью начальника управления Александра Куренного с указанием, что материалы проверки не подлежат разглашению до ее завершения.

«Почта России» приобрела два самолета Ту-204 у «Ильюшин Финанс Ко» за 3,39 млрд рублей в августе 2016 года. Самолеты будут использоваться для перевозки почты на Дальний Восток и для доставки товаров из китайских интернет-магазинов, сообщало ранее руководство «Почты России».

В пресс-службе «Почты России» RNS cообщили, что «все запросы, которые поступают из различных государственных органов, оперативно обрабатываются».

«Информация по ним предоставляется предприятием в установленные сроки. Дополнительно уточняем, что все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках», — сказал представитель «Почты России», не уточнив, получало ли ФГУП запросы из Генпрокуратуры.