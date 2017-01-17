ГУ МВД: У напавшего на медиков скорой после ДТП изъяли нож

Стали известны подробности ДТП со скорой в центре Петербурга, а также последовавшего за ним конфликта.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель машины службы «03» около 15 часов у дома №2 по Михайловской улице не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в припаркованный «Мерседес». Из иномарки вышли двое мужчин, у одного из которых в руке был нож. Произошел конфликт, но до применения холодного оружия не дошло. Ссору увидел проезжавший мимо наряд патрульно-постовой службы, который оперативно вмешался. Нож у мужчины был изъят.

На место прибыли сотрудники ближайшего отдела полиции, которые на месте проводят разбирательство.

По данным «Фонтанки», «Мерседес» с московскими номерами принадлежит жительнице Петербурга, которая является совладелицей фирмы по подбору персонала.