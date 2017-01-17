Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину

Избранный президент США Дональд Трамп испытывает колоссальное уважение к президенту России Владимиру Путину, заявил советник американского политика по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи.

«Я могу сказать, что он испытывает огромное уважение к канцлеру Ангеле Меркель. Он испытывает колоссальное уважение к канцлеру и к президенту Путину», — сказал Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Дональд Трамп заявил о намерении начать свое президентство с установления доверительных отношений с канцлером Германии и президентом России. В интервью газете The Times политик сообщил, что «поначалу он будет доверять госпоже Меркель и господину Путину, но это может не продлиться долго».