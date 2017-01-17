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17.01.2017 15:39

В Ломоносове в двух десятках домов отключено отопление из-за аварии

Дома в районе улицы Сафронова в Петродворцом районе Петербурга с утра 17 декабря остались без отопления из-за коммунального происшествия. На месте работает аварийная бригада «Петербургтеплоэнерго».

Как «Фонтанке» сообщили в компании, процесс ликвидации аварии контролируют их сотрудники и чиновники районной администрации, включая главу района. На данный момент батареи остыли в 20 – 25 домах в Ломоносове. Энергетики пообещали восстановить подачу тепла к вечеру.

 

 


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