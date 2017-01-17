На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

Читатели «Фонтанки» сообщают о ДТП с участием автомобиля скорой помощи и черного «Мерседеса» с московскими номерами, которое произошло днем 17 января на Михайловской улице. Водитель иномарки якобы бросился на медиков с ножом.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла около трех дня у дома № 2 по Михайловской улице (по данному адресу находится Большой зал филармонии). По неустановленной причине скорая врезалась в двигавшийся впереди «Мерседес Бенц S 500». Как сообщают очевидцы, водитель иномарки полез в драку с медиками «03», вышедшими из машины. При этом сотрудники скорой стали кричать, что у нападавшего есть нож.

На место вызвали полицию.

В ГУ МВД нашему изданию сообщили, что наряд действительно выехал к филармонии.