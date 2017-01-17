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17.01.2017 15:27

Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты

Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
ПАО «Сбербанк России»

По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.

Только в декабре 2016 года рост выдачи потребительских кредитов составил 17% по сравнению с последним месяцем 2015 года. Эксперты банка считают, что потребительские кредиты были столь востребованы благодаря новогодней акции Сбербанка, снизившей ставки до 7 п.п. по сравнению с базовой линейкой.

«Каждый день в декабре мы выдавали более 900 потребительских кредитов», – подчеркнул Дмитрий Курдюков, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

Врамках новогодней акции Сбербанка, которая продлится до 31 января 2017 года, банк предлагает клиентам потребительский кредит по сниженным фиксированным процентным ставкам, одинаковым для всех категорий заемщиков.

Процентные ставки в рамках акции «Одобряем мечты!» по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляют 13,9% и 15,9% годовых в рублях, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – 14,9% и 16,9% годовых в рублях.

По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» ставки составляют 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях после подтверждения целевого использования кредита. Условия акции действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей, срок кредитования – до 5 лет.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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