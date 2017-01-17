«Фонтанка» - самое цитируемое СМИ Петербурга в 2016 году

«Фонтанка» стала лидером по цитируемости среди СМИ Петербурга по итогам 2016 года. Интернет-газета в два раза обогнала ближайшего конкурента.

«Фонтанка» сместила на второе место информагентство «Росбалт» и заняла первую строчку медиарейтинга СМИ города и области с индексом 6 342,56, сообщает компания «Медиалогия». Годовой результат «Росбалта» оказался более чем в два раза ниже: индекс цитируемости составил 2 849,05.

Фото: "Медиалогия"

Третье место рейтинга (индекс – 1361,10) досталось радио «Балтика», прибавившему за год 12 пунктов. Однако в конце минувшего года радиостанция прекратила самостоятельное вещание.

Еще один сайт АЖУРа – 47news.ru, – рассказывающий о новостях Ленобласти, по итогам года занял шестую строчку рейтинга.